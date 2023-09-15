傻眼！誤信一頁式廣告 刷卡買49元漢堡變「科威特第納爾幣」

小雯誤信此詐欺廣告，刷卡49元，竟然變成「科威特第納爾幣」，折合台幣是5077元，（中市刑大提供）

2023/09/15 10:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕詐騙花招又翻新，最近連鎖速食業者推出吸睛的龍蝦漢堡，主打整隻波士頓龍蝦螯肉，限量30萬份，詐騙集團打鐵趁熱，利用假帳號在社群網站廣發一頁式詐欺廣告，中市民眾小雯見原價300元的雙人分享餐，優惠價只要49元，她刷卡下單之後，竟然變成49元的「科威特第納爾幣」，折合台幣5077元，傻眼之下，只能趕緊通知信用卡銀行止付。

台中市警局統計，上述連鎖速食餐廳一頁式詐欺廣告，今年共受理28件，其中，麥當勞最多，共有25件，肯德基則是3件，民眾損失金額達台幣43萬餘元，最具體特殊的是小雯的案例。

小雯於本月4日見臉書上有一頁式廣告，裡面的雙層牛肉吉事堡加上麥香雞，再加上6塊麥克雞塊與中薯，以及2杯飲料，原價300元，只要49元，覺得很便宜，立刻手刀下訂，跟著頁面的指示，輸入名字、手機號碼、電子郵件並確認提交後，再依據要求輸入信用卡的卡號，並確認刷卡49元，不料，她立刻接到銀行簡訊通知付款成功，但幣別卻不是新台幣，而是遠在中東的「科威特第納爾幣」。

依據現在的匯率，1元的「科威特第納爾幣」，折合台幣103.62元，49元科威特第納爾幣，折合台幣是5077元，小雯傻眼之餘，也只能無奈報警申請信用卡公司止付。

台中市警局刑警大隊提醒民眾睜大眼睛，仔細核對，並認明知名企業的官方粉專，不要因為售價特別便宜，或是限時限量銷售，就急於提供資料或刷卡付款，絕對要多加查證。

警方查證顯示，此一原價1197元，特價99元的廣告，也是一頁式詐欺廣告。（中市刑大提供）

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