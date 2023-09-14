決算短絀18億卻保留預算161億 陳淑華議員批中市財政紀律話術

中市去年決算短絀18億，保留預算達161億，議員批財政紀律話術。（記者蘇孟娟攝）

2023/09/14 21:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今審議台中市政府去年決算，市議員陳淑華指出，台中市去年度收入支出短絀18億，負債仍高達1190億；預算保留數也有161億，比前年多出30億，佔去年歲出1成，給盧市府錢，還不會花，打臉盧市府財政紀律話術，要求台中市長盧秀燕預算不浮編、應覈實編列，確立財政紀律。

陳淑華說，盧秀燕號稱市府有「財政紀律」，但她第一任4年任期預算，比林佳龍4年任期多花了1500億，等於比林佳龍多了1年的預算推動建設，但去年度的決算數字，卻曝露台中市財政紀律有嚴重問題。

她指出，去年度台中市收入支出短絀18億，負債仍高達1190億，顯示台中市4年來多花1500多億，竟沒有改善台中市的財政狀況，根本是拼命亂花錢，不夠花就靠賣地，多花了1500億竟還花到短絀18億，盧市府的財政紀律根本破功。

陳淑華說，更離譜的是，去年度預算保留數161億，比前一年多30億，更佔111年度歲出預算的1成，等於每10元有1元保留花不出去，「給盧市府錢，還不會花」，市府的執行力經不起考驗。

陳淑華說，台中財政績效考核，開源績效六都倒數第2，節流績效六都倒數第一，績效年年下降，也促盧秀燕預算不浮編、應覈實編列，拿出真正的財政紀律更提升執行力，才能真正建設台中。

財政局強調，去年度決算結果歲入歲出短絀18億餘元，但相較賒借收入預算數95億餘元，已大幅縮減77億餘元，也是縣市合併以來，有舉債情況下最低的一年，市府未來將持續遵守財政紀律、落實開源節流。

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