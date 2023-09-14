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中市去年交通違規罰單撤單 竟有27.95％是因員警開錯

中市去年交通違規罰單撤銷罰單，竟有27.95%是員警開錯被撤銷。（圖：林德宇提供）

中市去年交通違規罰單撤銷罰單，竟有27.95%是員警開錯被撤銷。（圖：林德宇提供）

2023/09/14 18:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府為改善行人地獄污名，近來致力交通安全維護及執法，但台中市議員林德宇指出，台中市交通違規案件經申訴因員警錯誤而撤銷的比例逐年攀升，去年因員警開錯撤銷比高達27.95%，促警察局應重視改善，減少錯誤舉發，以免造成民眾困擾；警察局長李文章指出，正在分析錯誤的罰單，希望找出是哪個單位或是否有員警錯誤率特別高，再據以要求改善，降低錯誤率。

林德宇指出，台中市民眾申訴交通違規案件因員警出錯撤銷率逐年增加，2020年申訴成功而撤銷的案件有795件，因員警錯誤撤銷的有192件，比率為24.15%；2021年申訴成功而撤銷的案件則有806件，員警錯誤而撤銷的有203件、佔25.19%；去年申訴成功而撤銷的案件為880件，因員警錯誤撤銷有246件、增至27.95%，件數及比例均逐年攀升。

林德宇說，促警察局要求員警執法應有一致性，執勤時更應該要符合相關法律要件及內部規範，否則現在民眾對於資訊的查詢都非常清楚，將衍生後續申訴及撤銷等問題，有損第一線員警執勤士氣，更傷害警局形象。

李文章指出，2020年開出的罰單總數大概是175萬件，到去年增為197萬件，總體上升的幅度是22萬件，員警錯誤撤銷的比例也有上升，市警局正在分析所有錯誤的罰單，希望找出是否有單位或員警錯誤特別多，針對此一現象也會持續加強要求改善，使錯誤率能逐年下降。

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