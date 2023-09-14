中捷橘線路線不變！可行性研究完成修正 再報交通部審議

台中捷運橘線全長約29.2公里，共設26座車站，可行性研究完成補充與修正，再送交通部審議。（台中市政府提供）

2023/09/14 18:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運備受地方期待的機場捷運（橘線）可行性研究，市府已依照中央相關單位審查意見完成報告書補充與修正，今（14）日再度陳報交通部審議。交通局說，將積極爭取中央早日核定計畫，讓聯繫台中國際機場、水湳經貿園區、市區及屯區的重要捷運建設繼續推動。

這次修正配合報告提送時程，已更新計畫基年及調整財務評估內容，捷運路線方案並未更改，仍採部分地下與部分高架建設，總經費約1395.63億元，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長約29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

交通局長葉昭甫指出，機場捷運（橘線）可行性研究計畫於2021年4月首度提報交通部審查，期間歷經書面審查、現地勘查、初審會議及去年的研商會議後，市府已依中央各單位意見完成報告內容補充與修正，今天再度提送交通部審議，進度持續往前，期爭取計畫盡早核定。

機場捷運（橘線）在去年10月交通部召開研商會議後，因路線行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗營區基地，路線型式涉及軍方飛安、國防作戰任務及防砲限制高度等細節，市府在秉持國防安全不容妥協的態度，積極規劃方案並多次與國防部、交通部民航局及交通部公路總局等單位協商，終於獲得各方共識。

葉昭甫說，「很感謝國防部的支持」，機場捷運（橘線）是聯繫台中國際機場與都會核心地區及屯區交通運輸走廊重要建設，將串聯捷運綠線、藍線與台鐵。

而且配合民航局已啟動的「台中國際機場2040年整體規劃」及「台中機場陽西區建設綜合規劃」規劃未來發展藍圖，因應未來台中國際機場聯外交通需求，市府持續積極爭取計畫核定，期早日提供民眾完善的大眾運輸系統服務。

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