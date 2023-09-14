為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中捷橘線路線不變！可行性研究完成修正 再報交通部審議

台中捷運橘線全長約29.2公里，共設26座車站，可行性研究完成補充與修正，再送交通部審議。（台中市政府提供）

台中捷運橘線全長約29.2公里，共設26座車站，可行性研究完成補充與修正，再送交通部審議。（台中市政府提供）

2023/09/14 18:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運備受地方期待的機場捷運（橘線）可行性研究，市府已依照中央相關單位審查意見完成報告書補充與修正，今（14）日再度陳報交通部審議。交通局說，將積極爭取中央早日核定計畫，讓聯繫台中國際機場、水湳經貿園區、市區及屯區的重要捷運建設繼續推動。

這次修正配合報告提送時程，已更新計畫基年及調整財務評估內容，捷運路線方案並未更改，仍採部分地下與部分高架建設，總經費約1395.63億元，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長約29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

交通局長葉昭甫指出，機場捷運（橘線）可行性研究計畫於2021年4月首度提報交通部審查，期間歷經書面審查、現地勘查、初審會議及去年的研商會議後，市府已依中央各單位意見完成報告內容補充與修正，今天再度提送交通部審議，進度持續往前，期爭取計畫盡早核定。

機場捷運（橘線）在去年10月交通部召開研商會議後，因路線行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗營區基地，路線型式涉及軍方飛安、國防作戰任務及防砲限制高度等細節，市府在秉持國防安全不容妥協的態度，積極規劃方案並多次與國防部、交通部民航局及交通部公路總局等單位協商，終於獲得各方共識。

葉昭甫說，「很感謝國防部的支持」，機場捷運（橘線）是聯繫台中國際機場與都會核心地區及屯區交通運輸走廊重要建設，將串聯捷運綠線、藍線與台鐵。

而且配合民航局已啟動的「台中國際機場2040年整體規劃」及「台中機場陽西區建設綜合規劃」規劃未來發展藍圖，因應未來台中國際機場聯外交通需求，市府持續積極爭取計畫核定，期早日提供民眾完善的大眾運輸系統服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中捷運已虧20億 董事長顏邦傑：全力開源節流
2023/09/14 12:01

台中捷運已虧20億 董事長顏邦傑：全力開源節流
比得兔來了！中捷公司比得兔彩繪列車15日首航
2023/09/13 09:35

比得兔來了！中捷公司比得兔彩繪列車15日首航

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
吊臂砸落補破網！中捷增設月台緊急停車按鈕 市政府站9/6啟用
2023/09/02 16:39

吊臂砸落補破網！中捷增設月台緊急停車按鈕 市政府站9/6啟用
台中捷運綠線大虧20億 首批捷運豪宅先租官員做宿舍
2023/08/22 08:27

台中捷運綠線大虧20億 首批捷運豪宅先租官員做宿舍

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
中捷橘線、紫線哪一條優先完成？ 交通局長這麼說
2022/08/23 21:52

中捷橘線、紫線哪一條優先完成？ 交通局長這麼說
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播