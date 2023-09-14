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台中烏日改建荒廢市場 迎來30年首家超市進駐

烏日仁德社區改建荒廢市場迎來超市。（記者黃旭磊攝）

烏日仁德社區改建荒廢市場迎來超市。（記者黃旭磊攝）

2023/09/14 17:19

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日仁德社區私有明興市場荒廢超過30年，首家連鎖社區超市今天（14日）開幕，烏日及仁德里居民認為改善髒亂及治安死角，踴躍排隊捧場，不少婦女前往二度就業，台中市議員及在地里長感謝業者讓社區「亮起來」供應民生需求。

烏日區私有明興零售市場從1992年取得使用執照後，私有產權估計有近90名地主，31年來僅零星營業過2、3次，整合困難長期為昏暗潮濕死角，經在地居民長期爭取，首家連鎖超市烏日信義店今天開幕，地點位於明道花園城鬧區，吸引上百名顧客入店。

仁德里長洪炳煌說，常有流浪漢躲進私營市場睡覺，成為治安及髒亂死角，居民不敢靠近，2021年市場成立管委會由營造公司承租整修，此次迎來首座大型超市，居民都很高興。

超市鄰近明道中學學區，中山路出入頻繁要道有數千名居民，國民黨市議員吳瓊華、家樂福營運長吳國憲及超市事業群總監陳鳳蓮等人剪綵，而民進黨市議員張家銨、曾威認為可吸引師生購物。

吳瓊華表示，烏日及仁德里居民迎來第一家品牌超市，不少婦女、年輕上班族也受僱就業，從早上7點到凌晨都有排隊人潮成為社區亮點，終於告別長期陰暗潮濕治安死角，荒廢市場展現生機。

張家銨表示，烏日首間家樂福開幕讓居民在物資選擇更加豐富，也提供在地不少就業機會，地方發展受民間企業關注，市府也應更加著重烏日地區招商引資及建設發展。（17:40更新）

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