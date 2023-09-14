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台中大明高中郭喬雯校長資格不符 3個月內須重新遴聘校長

台中大明高中這學期鄰聘的校長郭喬雯確認資格不符，市府教育局已發文要求3個月內重新遴聘校長。（記者陳建志攝）

台中大明高中這學期鄰聘的校長郭喬雯確認資格不符，市府教育局已發文要求3個月內重新遴聘校長。（記者陳建志攝）

2023/09/14 17:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中私立大明高中校長郭喬雯，今年8月1日上任校長，接任校長前擔任台中一家私立高中國際部副校長，不過才剛上任就遭檢舉，任職期間大部分的時間都不具有中等教師資格，不符合「教育人員任用條例」規定，經台中市教育局請教育部進行法規解釋，教育部已正式函釋，相關資歷須先取得教師資格才開始採計，因郭喬雯2022年才取得教師證，確定資格不符，教育局已正式函文給學校，要求3個月內須遴新校長。

大明高中新任校長郭喬雯，原擔任台中一家私立高中國際部副校長，經遴選今年8月1日接任大明高中校長一職，不過才剛上任，就有多位家長向本報投訴，指稱她之前在該所學校任職時，大部分的時間都不具有合格中等教師資格，不符合「教育人員任用條例」第6條規定的「高級中等學校校長應持有中等學校教師證書，並曾任高級中等學校教師5年以上，及各級學校法規所定一級單位主管之學校行政工作3年以上」的規定。

台中市教育局高中職教育科表示，大明高中在完成校長遴聘後，依程序須送市府教育局核備，若資格審查沒問題，教育局才會發給同意函和聘任時間，不過因郭喬雯之前在他校擔任主管工作時並未取得教師證，因此是否符合「教育人員任用條例」的規定須釐清，因此發文請教育部國教署進行法規解釋。

市府教育局高中職教育科表示，教育部已在近日正式回文函釋，擔任學校一級主管的年資，必須先取得教師資格才採計，因郭喬雯2022年才取得教師證，確定資格不符，無法擔任校長，已正式函文給學校告知資格不符，要求依據私立學校法第42條第2項的規定，須在3個月內重新遴聘校長。

大明高中招生處陳仁杰主任表示，已收到教育局公文，將依主管機關要求辦理，並由董事會依相關法規遴聘新校長。

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