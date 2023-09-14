中市超齡消防車達43％六都最高 議員批離譜

中市超齡消防車達43%六都最高，議員林祈烽痛批，「超齡率高到有夠離譜」。（圖由林祈烽提供）

2023/09/14 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕審計部台中審計處審計報告指出，台中市的高級救護技術員人數是六都最少，逾15年以上的超齡消防車比例高達43%、六都最高，台中市議員林祈烽痛批，另五都中的高雄、桃園超齡消防車比例均僅個位數，惟獨台中「高到有夠離譜」，讓打火兄弟每天搭危險的消防車去救火；台中市消防局長孫福佑指出，每年按年度計畫均有培訓高級救護技術員36名，缺人的問題會慢慢改善；另因消防車採購須1年的時間，明年已編預算將採購各式消防車輛35輛，將逾齡消防車比例再降低。

林祈烽說，新北市高級救護技術員人數有527人、台南市有202人，桃園市177人，高雄市171人，台北市141人，台中市是第2大城市，但高級救護技術員人數僅125人，卻連新北市的1/3都不到，更是連續多年在六都中敬陪末座。

他說，截至去年底為止，雖增加11位高級救護技術員，但離倒數第2名的台北市還差了16人，且全市53個外勤分隊，有29個分隊的高級救護技術員配置未達2人，缺人問題嚴重，不見明顯改善。

甚至全市超過15年以上車齡的消防車比率高達43%，竟「遙遙領先其他五都」；市府明年編列了歷年最高的預算經費3億2千多萬元來採購消防車，就算汰換後，還是六都倒數第一名，市民的生命財產安全完全沒有保障，更讓「打火兄弟每天搭危險的消防車去救火」。

林祈烽說，高雄市和桃園市車齡逾15年的消防車都只有5%，新北市是12%，台南市是20%，台北市是28%，台中市43%的比率「高到有夠離譜」；他要求消防局長正視消防業務工作，快把人員補齊，採購新的消防車輛，保障市民的安全。

孫福佑指出，均在積極改善；消防局指出，目前高級救護技術員有155名，已規劃3期訓練，以增加高級救護技術員人力，預計到2025年可達230名。

至於消防車採購情形，2020年至2023年平均經費為1億3356萬元，預算約為過去3倍，已顯著提升，去年編列經費1億4650萬元，採購各式消防車16輛，今年編列經費1億4120萬2000元，採購24部各式消防車，車齡逾15年的比例將降至34.4％，明年度亦已核列預算採購35輛消防車，預計車齡逾15年的比例將降至23.2％，未來持續配合中央補助款，逐年編列預算汰換老舊消防車。

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