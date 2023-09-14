首座捷運宅市府挪11戶做官舍挨批 盧秀燕：「我作的決策、我來負責」

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬，市府拿11戶做官員宿舍挨批。（市府提供）

2023/09/14 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府首座捷運宅「文華高中站」，市府配回37戶，交通局今日起標售其中14戶捷運共構宅，依不同樓層每坪約40到60萬元；但市議員楊大鋐指出，市府另將配回的11戶捷運宅用作官舍使用，違背投資精神，更吃台中市軌道建設基金的豆腐，促市府檢討；台中市長盧秀燕回應，台中市現有局處首長宿舍不敷使用也不堪使用、維護成本極高，因此有部分宿舍需要對外租借，與其向民間租借，她才會作出這個決策向市府租借，市府一樣會付租金，且資產仍是保留的，「我作的決策、我來負責」。

楊大鋐指出，市府利用台中市軌道建設基金參與捷運文華高中站土地開發，興建捷運文華高中站捷運宅，市府配回37戶房屋，依規定就是要標售、變現撥補軌道基金，卻將其中11戶作為官舍使用，違背投資作價精神、實屬不該，將配回房屋來作官舍將造成基金收入短收，況且軌道基金今年度舉借6.7億，辦理捷運文心崇德與文心櫻花站土地開發共構，利息又要由市庫支應，對市庫形成額外負擔，市府若要作官舍使用，應編列預算買回。

對此，盧秀燕回應，這是她的決策，她來負責；她強調，外縣市來的首長都可以申請宿舍，但是台中市現有宿舍不敷使用也不堪使用、維護成本極高，因此有部分宿舍需要向外面租借，與其跟民間租借，「肥水不落外人田」市府可以租政府的公營事業，市府付租金也會回到軌道基金，且資產仍是保留的。

但楊大鋐仍強調，這11戶配回的房屋依規定就是要標售、變現撥補軌道基金，盧市長「肥水不若外人田」的說法，違背預算投資作價的精神，況且台中市官舍老舊問題存在許久，市府應及早處理老舊宿舍，反而要吃軌道基金豆腐，他認為不能當成常態，請市府好好檢討。

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬。（市府提供）

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