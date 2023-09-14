為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

首座捷運宅市府挪11戶做官舍挨批 盧秀燕：「我作的決策、我來負責」

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬，市府拿11戶做官員宿舍挨批。（市府提供）

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬，市府拿11戶做官員宿舍挨批。（市府提供）

2023/09/14 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府首座捷運宅「文華高中站」，市府配回37戶，交通局今日起標售其中14戶捷運共構宅，依不同樓層每坪約40到60萬元；但市議員楊大鋐指出，市府另將配回的11戶捷運宅用作官舍使用，違背投資精神，更吃台中市軌道建設基金的豆腐，促市府檢討；台中市長盧秀燕回應，台中市現有局處首長宿舍不敷使用也不堪使用、維護成本極高，因此有部分宿舍需要對外租借，與其向民間租借，她才會作出這個決策向市府租借，市府一樣會付租金，且資產仍是保留的，「我作的決策、我來負責」。

楊大鋐指出，市府利用台中市軌道建設基金參與捷運文華高中站土地開發，興建捷運文華高中站捷運宅，市府配回37戶房屋，依規定就是要標售、變現撥補軌道基金，卻將其中11戶作為官舍使用，違背投資作價精神、實屬不該，將配回房屋來作官舍將造成基金收入短收，況且軌道基金今年度舉借6.7億，辦理捷運文心崇德與文心櫻花站土地開發共構，利息又要由市庫支應，對市庫形成額外負擔，市府若要作官舍使用，應編列預算買回。

對此，盧秀燕回應，這是她的決策，她來負責；她強調，外縣市來的首長都可以申請宿舍，但是台中市現有宿舍不敷使用也不堪使用、維護成本極高，因此有部分宿舍需要向外面租借，與其跟民間租借，「肥水不落外人田」市府可以租政府的公營事業，市府付租金也會回到軌道基金，且資產仍是保留的。

但楊大鋐仍強調，這11戶配回的房屋依規定就是要標售、變現撥補軌道基金，盧市長「肥水不若外人田」的說法，違背預算投資作價的精神，況且台中市官舍老舊問題存在許久，市府應及早處理老舊宿舍，反而要吃軌道基金豆腐，他認為不能當成常態，請市府好好檢討。

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬。（市府提供）

中市首座捷運宅「文華高中站」每坪40-60萬。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中市首座捷運宅標售 11/13開標
2023/09/14 10:11

台中市首座捷運宅標售 11/13開標
台中首棟捷運共構宅完工 估總銷金額破30億
2021/03/21 16:55

台中首棟捷運共構宅完工 估總銷金額破30億

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播