為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    陪全盲孫上課 呂秋吉變成台中啟明學校超強「萬能阿公」

    「萬能阿公」呂秋吉自行摸索維修點字機。（記者張軒哲攝）

    「萬能阿公」呂秋吉自行摸索維修點字機。（記者張軒哲攝）

    2023/07/16 00:03

    相關新聞連結：
    萬能阿公呂秋吉 自製教具造福盲童
    中職》小小鼓手呂岳駿開球獻唱 征服球員的心

    〔記者張軒哲／台中報導〕8旬阿公呂秋吉罹患舌癌多年，13年前陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校就讀，他不捨弱勢生資源匱乏，每天到學校當志工，自行摸索維修點字機、自製木作教具、修繕桌椅與教室設備，被師生稱為「萬能阿公」。呂秋吉至今維修下千部點字機，替學校省下無數費用，還免費幫高雄楠梓特教學校1名弱勢盲生維修點字機，堪稱啟明之寶。

    陪讀13年 抗癌阿公製教具、維修點字機

    82歲呂秋吉年輕時開鞋底工廠，有木工跟鐵工技術。孩子呂岳駿目前高一，出生時因腦瘤壓迫視神經而失明，呂秋吉不捨孫子活在黑暗世界，一出生就細心照護，祖孫至今連睡覺都形影不離，感情甚篤。

    呂秋吉在2010年載孫子到啟明學校就讀小班，他在旁陪讀，對點字有基本認識，成為教師得力助手。他發現學生教具粗糙老舊，自掏腰包購買材料製作，學生上課時，他窩在教室滑梯中間小空間，刻著木材，再細心上漆，第一批教具完成後，讓教師及家長讚嘆不已。呂秋吉陸續協助國小部製作多套盲人拼音教具，維修點字機。

    呂岳駿升上國小後，校方騰出一間教室作為呂秋吉的工作室，他每天載孫子到校上課後，坐在窗邊就著一盞燈光，拆解、維修點字機。呂秋吉說，自己除了定期回診之前舌頭病灶，前幾年戴眼鏡也看不清楚零件，動白內障手術後，現在精細的零件也能看得清楚。

    自學修點字機變高手 幫學校省大錢

    一部全新點字機約5萬元，呂秋吉指出，點字機膠圈屬於耗材品，若讓廠商更換一次約1600元，自己拆解、摸索點字機內部結構，大約花了1年，目前維修點字機很得心應手，半年約維修70部。

    把盲生當孫子、教師當子女

    呂秋吉被稱為「萬能阿公」，輪椅、餐廳推車都會維修，國小部教師林雪梅說，教室的防撞膠條都是呂秋吉幫忙裝的，他將盲生當成孫子、教師當子女，有幾名腦麻學生手部彎曲，用餐的湯匙也是呂秋吉依照角度調整握柄彎度，讓學生用餐更便利。呂秋吉說，要活就要動，若身體許可，愛孫兩年後高中畢業，他會繼續到啟明當志工。

    呂秋吉（右）陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校讀書。（記者張軒哲攝）

    呂秋吉（右）陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校讀書。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「小小鼓手」呂岳駿唸高一了！ 不僅打鼓也是熱音社主唱
    2022/12/15 10:55

    「小小鼓手」呂岳駿唸高一了！ 不僅打鼓也是熱音社主唱
    解決視障學生數學讀寫困難 台師大研發學習利器「A8M」
    2022/10/14 22:47

    解決視障學生數學讀寫困難 台師大研發學習利器「A8M」

    余祥銓升格奶爸 為妻小瘦身找回健康！
    視線2公尺外模糊一片 重度視障女孩拚到公職
    2019/10/30 20:20

    視線2公尺外模糊一片 重度視障女孩拚到公職
    全盲小鼓手呂岳駿獲總統教育獎 捐獎金感恩回饋
    2017/07/05 16:45

    全盲小鼓手呂岳駿獲總統教育獎 捐獎金感恩回饋

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    中職》小小鼓手呂岳駿開球獻唱 征服球員的心（影音）
    2015/09/18 18:56

    中職》小小鼓手呂岳駿開球獻唱 征服球員的心（影音）
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播