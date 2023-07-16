陪全盲孫上課 呂秋吉變成台中啟明學校超強「萬能阿公」

「萬能阿公」呂秋吉自行摸索維修點字機。（記者張軒哲攝）

2023/07/16 00:03

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〔記者張軒哲／台中報導〕8旬阿公呂秋吉罹患舌癌多年，13年前陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校就讀，他不捨弱勢生資源匱乏，每天到學校當志工，自行摸索維修點字機、自製木作教具、修繕桌椅與教室設備，被師生稱為「萬能阿公」。呂秋吉至今維修下千部點字機，替學校省下無數費用，還免費幫高雄楠梓特教學校1名弱勢盲生維修點字機，堪稱啟明之寶。

陪讀13年 抗癌阿公製教具、維修點字機

82歲呂秋吉年輕時開鞋底工廠，有木工跟鐵工技術。孩子呂岳駿目前高一，出生時因腦瘤壓迫視神經而失明，呂秋吉不捨孫子活在黑暗世界，一出生就細心照護，祖孫至今連睡覺都形影不離，感情甚篤。

呂秋吉在2010年載孫子到啟明學校就讀小班，他在旁陪讀，對點字有基本認識，成為教師得力助手。他發現學生教具粗糙老舊，自掏腰包購買材料製作，學生上課時，他窩在教室滑梯中間小空間，刻著木材，再細心上漆，第一批教具完成後，讓教師及家長讚嘆不已。呂秋吉陸續協助國小部製作多套盲人拼音教具，維修點字機。

呂岳駿升上國小後，校方騰出一間教室作為呂秋吉的工作室，他每天載孫子到校上課後，坐在窗邊就著一盞燈光，拆解、維修點字機。呂秋吉說，自己除了定期回診之前舌頭病灶，前幾年戴眼鏡也看不清楚零件，動白內障手術後，現在精細的零件也能看得清楚。

自學修點字機變高手 幫學校省大錢

一部全新點字機約5萬元，呂秋吉指出，點字機膠圈屬於耗材品，若讓廠商更換一次約1600元，自己拆解、摸索點字機內部結構，大約花了1年，目前維修點字機很得心應手，半年約維修70部。

把盲生當孫子、教師當子女

呂秋吉被稱為「萬能阿公」，輪椅、餐廳推車都會維修，國小部教師林雪梅說，教室的防撞膠條都是呂秋吉幫忙裝的，他將盲生當成孫子、教師當子女，有幾名腦麻學生手部彎曲，用餐的湯匙也是呂秋吉依照角度調整握柄彎度，讓學生用餐更便利。呂秋吉說，要活就要動，若身體許可，愛孫兩年後高中畢業，他會繼續到啟明當志工。

呂秋吉（右）陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校讀書。（記者張軒哲攝）

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