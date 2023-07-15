郭台銘脫口「給候選人公平機會」 徐巧芯急喊：選家長會長啦

郭台銘脫口說出敏感字眼「侯選人」，徐巧芯（右）急忙說，「可能要選家長會長啦」。（記者廖耀東攝）

2023/07/15 22:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕郭台銘今晚參加「董事長開講」台中場，主持人國民黨台北市議員徐巧芯日前已講明，郭董若當場宣布選總統就離席，郭台銘今晚多次打擦邊球，但回答網友問題時說，他看見吳子嘉替侯友宜、柯文哲辦見面會辦得很好，請吳子嘉也替他辦，「給每一個候選人都有公平的機會」，台下響起如雷掌聲，徐巧芯急忙說，「可能要選家長會長啦」。

今晚台下很多人喊「選總統」，不過，郭台銘都很克制，微笑以對。

但有網友問郭台銘，自認有什麼優點比柯文哲更適合擔任領導人？郭台銘回答說，為何會辦座談會，因為他覺得吳子嘉替侯選人辦見面會辦得很好，第一場辦了侯友宜，第二場辦了柯文哲，覺得這是公民開放的平台。

郭台銘說，他請吳子嘉是否能替他辦，「給每一個候選人都有公平的機會」，在各位面前嶄露的機會，台下立刻響起掌聲，徐巧芯立即轉移話題，「可能要選家長會長啦」。

針對是少子化及能源、經濟問題，郭台銘表示，少子化已是國安問題，請問頼清德當了2年行政院長及4年副總統，有做什麼事嗎？外界已預估2050年台灣只剩1500萬人，那是他剛好100歲，主持人徐巧芯喊長命百歲，郭百銘則表示，他要活到120歲。

郭台銘表示自己在2020於就提出「零到六歲國家養」，但賴清德有提出解決少子化問題？「政府不做他來做」。他並指出，鴻海在3年前就執行0到6歲國家養，鼓勵員工多生育，鴻海寶寶出生後到7歲，每月領1.5萬元，員工生育率都有提高。

此外，對於經濟問題，郭台銘說，陳建仁說台灣經濟很好，用的是7年前數據來對比，但是現在出口連10黑、進口連8黑，非常嚴峻。郭台銘說，陳建仁用現在數據看未來，「是要用清朝去比？」，吳子嘉直批就是行政院長陳建仁說謊」。

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