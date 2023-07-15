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    柯文哲是醫生看人都有病 郭台銘回侯友宜民調低：民意大於黨意

    郭台銘對於侯友宜民調低，只說「公道自在人事，民意大於黨意」，對於柯文哲，他說，柯博士是醫生，看人都有病。（記者廖耀東攝）

    郭台銘對於侯友宜民調低，只說「公道自在人事，民意大於黨意」，對於柯文哲，他說，柯博士是醫生，看人都有病。（記者廖耀東攝）

    2023/07/15 22:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘今晚參加「董事長開講」台中場，有網友提問，自認有什麼優點比柯文哲更適合當領導人？郭台銘說，他的IQ有柯文哲一半就好，但柯文哲是醫生，看人都有病，「我是生意人」看人就是客戶要變腰。網友問到對侯友宜民調低看法，郭台銘則說，「公道自在人事，民意大於黨意」。

    今晚有網友問郭台銘，自認有什麼優點比柯文哲更適合當領導人，以及對侯友宜民調的看法，他忍不住說，台中場比高雄「硬斗」。

    對於柯文哲，郭台銘說，自己的IQ有柯文哲一半就好，因為董事長開講辦得好，才會請吳子嘉幫忙，這是一個平台，而自己知識面比較寬廣，柯文哲是博士跟專家，經過台北市府8年磨練，已經不是政治新鮮人。

    郭台銘說，自己跟柯文哲認識「從弊案開始」，是錯誤的偶然。當初柯文哲說三創是弊案，他說48小時道歉不然就告。柯文哲上台提五大弊案，最小的是三創弊案，但三創標案他自己標的，今天三創證明沒弊案，經得起查。

    郭台銘說，柯文哲有很多優點，他很清廉，很勤政，柯文哲說自己7點半到市長室，他則是6點半。柯文哲有毅力，他也很有毅力。而柯博士是醫生，任何人見到他，他看你就有病，職業習慣；而自己是生意人，每天到晚說「你是我的客戶」，要彎腰，頭要低。

    至於被問到侯友宜民調低迷，侯有機會代表國民黨取得大選勝利嗎？郭台銘說，今天他辦了座談，侯友宜也辦了座談（董事長開講），柯文哲也辦了，「公道自在人事，民意大於黨意」。

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