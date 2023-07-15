隈研吾訪台中談巨蛋 盧秀燕稱「有決心務必要蓋成」

盧秀燕（左）致贈台灣紹興酒給隈研吾。（台中市府提供） ☆飲酒過量 有害健康☆

2023/07/15 17:32

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本知名建築大師隈研吾今天拜會台中市長盧秀燕，報告在台灣首座公共建築工程-台中巨蛋計畫，盧秀燕強調提高預算至99.98億元，「有決心務必要蓋成」。

台中巨蛋由隈研吾建築都市設計事務所、台灣九典聯合建築師事務所共同設計，採降低建築高度、融入運動綠廊紋理、降低都市視覺衝擊等設計手法，規劃用「負建築」（隈研吾在2004 年提出概念，凸顯自然環境地貌）概念重新定義外貌。

隈研吾與夫人及團隊拜會市府，盧秀燕率副市長黃國榮、秘書長黃崇典、建設局長陳大田等10多名首長迎接，由九典聯合建築師事務所建築師張清華及承喬國際建築師事務所建築師朱信忠等人報告計畫，會後，盧秀燕致贈台灣紹興酒及台中梨山茶。

盧秀燕表示，台中是台灣第二大城迫切需要大型場館，是市民最期待重大建設、也是兩任市長任內最重要任務，而隈研吾曾設計與興建東京奧運主場館，期待台中巨蛋成為市民生活、運動及表演場域新地標。

隈研吾回應說，台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台第一個公共建築工程，看到盧市長表現出強烈興建決心，感到非常欣慰期待，而自己對台中印象是非常綠意盎然，到處都有公園、樹木，非常喜歡。

陳大田強調，巨蛋工程招標期間受國際疫情、烏俄戰爭及物價波動等影響，經持續調整優化設計內容，工程整體計畫預算提升至99.98億元，積極推動招標作業公開透明化，並成立「重大採購廉政平台」讓孵蛋計畫向前邁進。

☆飲酒過量 有害健康☆

台中巨蛋新建模型。（台中市府提供）

隈研吾團隊拜會台中市府。（市府提供）

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