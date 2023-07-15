為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    各行業缺工連清潔隊員也缺 議員楊大鋐要求中市府盡速補齊

    中市議員楊大鋐指中市西屯區清潔隊員人力不足，要求市府盡速補齊。（楊大鋐提供）

    中市議員楊大鋐指中市西屯區清潔隊員人力不足，要求市府盡速補齊。（楊大鋐提供）

    2023/07/15 15:31

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近各行業都大缺工，連清潔隊也缺工，中市議員楊大鋐表示，西屯區清潔隊爆大量缺工、今年7月少了22名隊員，造成人力調度困難，影響西屯區環境清潔及垃圾收運，批環保局態度消極，要求盡速補足人力。

    台中市政府環境保護局表示，經統計，西屯區隊近2個月人員因退休、離職及請調人數共計17人，預計將於今年7月29日辦理新進人員遞補作業，將優先補足近期西屯人力缺口。環保局目前已盤點各區隊人力工作負荷，並評估適度調整，另將採區隊區域聯盟方式因應，以加強維護市容環境整潔。

    市議員楊大鋐表示，西屯區清潔隊近期面臨人力短缺問題嚴重，其中車輛班尤其缺工，是以車輛班勤務較重，例如一般垃圾清運、大型傢俱以及每天固定的沿線及定點垃圾清運等，造成垃圾收運困難，為維持垃圾收運量能，調度其他工作班次支援，致使人員工作調配混亂。

    經查台中市各區清潔隊人員編制及現有員額情形，楊大鈜指出，西屯區清潔隊今年與去年同期比較，隊員減少了22人，是中市26個清潔隊缺額最嚴重，造成人力調配困難；清潔隊員工屢屢抱怨，但環保局官員僅「雙手一攤、要大家共體時艱。」至今都無任何解決辦法，因此隊員紛紛轉向議員陳情。

    楊大鋐說，長期下來，唯恐造成西屯區的環境越來越髒、影響本市市容甚鉅，要求環保局應就此問題盡速補足人力，以維隊員工作權益以及穩定本市環境清潔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太感謝了！iPhone遺失埔里清潔隊員在資源回收場尋獲 失主寄卡片祝賀
    2023/07/15 11:48

    太感謝了！iPhone遺失埔里清潔隊員在資源回收場尋獲 失主寄卡片祝賀
    男不滿拋擲垃圾袋遭勸導 竟持西瓜刀追砍清潔隊員
    2023/07/13 15:38

    男不滿拋擲垃圾袋遭勸導 竟持西瓜刀追砍清潔隊員

    龍科擴建先行計劃啟動 眾所矚目
    桃園錄取清潔隊員451人 100人8月起分發、其餘後年底分發完畢
    2023/07/12 12:21

    桃園錄取清潔隊員451人 100人8月起分發、其餘後年底分發完畢
    桃市環局循傳統儀式「硃砂點榜」 他年僅15歲錄取清潔隊員
    2023/07/03 17:00

    桃市環局循傳統儀式「硃砂點榜」 他年僅15歲錄取清潔隊員

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播