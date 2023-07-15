各行業缺工連清潔隊員也缺 議員楊大鋐要求中市府盡速補齊

中市議員楊大鋐指中市西屯區清潔隊員人力不足，要求市府盡速補齊。（楊大鋐提供）

2023/07/15 15:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近各行業都大缺工，連清潔隊也缺工，中市議員楊大鋐表示，西屯區清潔隊爆大量缺工、今年7月少了22名隊員，造成人力調度困難，影響西屯區環境清潔及垃圾收運，批環保局態度消極，要求盡速補足人力。

台中市政府環境保護局表示，經統計，西屯區隊近2個月人員因退休、離職及請調人數共計17人，預計將於今年7月29日辦理新進人員遞補作業，將優先補足近期西屯人力缺口。環保局目前已盤點各區隊人力工作負荷，並評估適度調整，另將採區隊區域聯盟方式因應，以加強維護市容環境整潔。

市議員楊大鋐表示，西屯區清潔隊近期面臨人力短缺問題嚴重，其中車輛班尤其缺工，是以車輛班勤務較重，例如一般垃圾清運、大型傢俱以及每天固定的沿線及定點垃圾清運等，造成垃圾收運困難，為維持垃圾收運量能，調度其他工作班次支援，致使人員工作調配混亂。

經查台中市各區清潔隊人員編制及現有員額情形，楊大鈜指出，西屯區清潔隊今年與去年同期比較，隊員減少了22人，是中市26個清潔隊缺額最嚴重，造成人力調配困難；清潔隊員工屢屢抱怨，但環保局官員僅「雙手一攤、要大家共體時艱。」至今都無任何解決辦法，因此隊員紛紛轉向議員陳情。

楊大鋐說，長期下來，唯恐造成西屯區的環境越來越髒、影響本市市容甚鉅，要求環保局應就此問題盡速補足人力，以維隊員工作權益以及穩定本市環境清潔。

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