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    藍腹鷴家族武陵桃山瀑布步道現蹤 上演欺敵術

    桃山瀑布步道一公一母藍腹鷴現蹤。（記者張軒哲攝）

    桃山瀑布步道一公一母藍腹鷴現蹤。（記者張軒哲攝）

    2023/07/15 12:34

    〔記者張軒哲／台中報導〕武陵農場自然生態豐富，近年台灣特有種藍腹鷴在桃山瀑布步道周邊繁衍，甚至主動親近遊客，藍腹鷴成了武陵最佳迎賓鳥，也是遊客上山的小確幸。有遊客目擊桃山瀑布步道目睹一公一母藍腹鷴現蹤，還上演「欺敵術」，與山中精靈美麗的邂逅，令人驚喜。

    國家第2級保育類珍貴稀有鳥類「藍腹鷴」近年在武陵農場與大雪山森林遊樂區繁衍，也習慣遊客拍照觀賞，甚至會主動親近人類。武陵國家森林遊樂園區內桃山瀑布步道的藍腹鷴活動頻繁，估計至少有十多隻棲息在步道周邊山林。

    有遊客沿著桃山瀑布步道健行，行經1公里處，一對藍腹鷴從林間蹦跳至步道，在腳邊散步，約4公里處可見藍腹鷴母鳥帶著3隻亞成鳥覓食，美麗的身影讓遊客直呼好幸運。

    棲息在1公里處這對藍腹鷴習慣遊客拍照錄影，並不閃躲，一開始還定格不動。武陵農場副場長胡發韜今天受訪表示，藍腹鷴母鳥的保護色在樹蔭下與針葉林顏色相似，可以欺敵成功，兩隻鳥一開始先不動，這是本能的欺敵行為。藍腹鷴成鳥之後會開枝散葉，牠們在桃山瀑布步道有兩個族群，武陵農場內的波浪道、觀魚台、桃山瀑布步道等，都有機會巧遇藍腹鷴。

    由於武陵農場的藍腹鷴會主動親近人類，胡發韜呼籲遊客切勿餵食，務必遵守賞鳥「五不曲」：「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」。

    桃山瀑布步道的約4公里處可見藍腹鷴母鳥帶著亞成鳥覓食。（記者張軒哲攝）

    桃山瀑布步道的約4公里處可見藍腹鷴母鳥帶著亞成鳥覓食。（記者張軒哲攝）

    遊客可在桃山瀑布步道一睹藍腹鷴風采。（記者張軒哲攝）

    遊客可在桃山瀑布步道一睹藍腹鷴風采。（記者張軒哲攝）

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