鴛鴦盜往返逾150公里 搶得上班女郎1000元

甘姓夫妻往返逾150公里，僅搶得1000多元，法院同意羈押。（警方提供）

2023/07/15 11:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在桃園的甘姓夫妻（40多歲），本月7日晚間到台中市行搶，甘男於中區一處停車場，搶奪20多歲上班女郎的皮包，再由甘妻騎機車接應，迅速逃回桃園，中市警局一分局在案發7小時，北上拘捕兩人到案，他們往返超過150公里，但僅搶得1000多元現金，且又全盤否認犯行，台中地檢署以兩人有反覆犯罪之虞，聲請羈押獲准。

中市警局一分局調查，這對夫妻搭車到台中市逛街，甘男於中區公園路搶奪上班女子的皮包，甘妻騎懸掛失竊車牌的機車接應，得手皮包後，立刻搭車返回桃園，中市警局第一分局接獲報案，成立專案小組查緝發現，甘男是埋伏於停車場內，趁被害人開車駛離停車場之際，搶皮包得手後，甘妻騎機車接應逃逸。

不過，兩人動作俐落，但躲不過台中市建置的綿密電子城牆監視器，警方依監視器軌跡，案發4小時內掌握2名犯嫌身份，在鎖定落腳處後，專案小組成員立即北上至桃園，在這對夫妻租屋處的巷口埋伏，趁深夜兩人放鬆戒心欲外出時，立即衝上前逮捕歸案。

甘姓夫妻全陪否認犯行，但警方查扣他們搶得的1000多元現金，台中地檢署依涉嫌強盜罪，且有反覆犯罪疑慮，向台中地方法院聲請羈押獲准。

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