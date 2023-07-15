台中出現「流浪羊駝」悠閒吃草奇景 警：找到飼主將依法處罰

台中出現「流浪羊駝」悠閒吃草奇景，警方強調如能查獲飼主，將依法開罰。（警方提供）

2023/07/15 11:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市區內有「流浪羊駝」悠哉吃草！近期網路流傳，有一隻白色羊駝，昨天清晨1時許，在車輛頻繁的台中市環中路上吃草，旁邊不見主人，民眾並指附近一間汽車修理廠有養羊駝，但警方卻說，尚無法確定這隻羊駝是否為修車廠飼養，台中市警局六分局西屯派出所強調，並未接獲報案，如果能確認飼主，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。

六分局西屯派出所說，上述條例第84條規定，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」，可以處所有人或行為人300至600元罰鍰。

至於這隻在環中路中央分隔島上吃草，被指為「流浪」的羊駝，之後跑到何處？警方並不清楚，六分局指出，警方研判羊駝吃草時間，可能是昨天（14日）清晨1時許，當時也沒有接獲人車撞到動物等車禍報案。

羊駝俗稱「草泥馬」，主要分布於南美洲的祕魯、智利高原上，近年成為台灣新興寵物之一，中市一家夜店於2021年間，因聘請兩名白俄羅斯（俗稱「金絲貓」）女舞者，跨坐男舞者身上扭腰，宛如上演3P「春宮秀」，被警方取締之後，竟又上演爆乳辣妹牽羊駝入場的戲碼，台中市動物保護防疫處認為，羊駝在喧鬧擁擠的夜店，可能緊迫不適，依涉嫌違反「動物保護法」制止，該法規定「騷擾、虐待或傷害動物」，可開罰3000到1萬5000元。

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