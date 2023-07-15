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    台中鐵路高架橋下停車空間規劃26處 已完工6處近800停車格

    台鐵目前開放6場鐵路高架橋下停車場，共有463席小型車位、333席機車格位。（市府提供）

    台鐵目前開放6場鐵路高架橋下停車場，共有463席小型車位、333席機車格位。（市府提供）

    2023/07/15 11:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中鐵路高架化完工後，鐵路沿線橋下空間設置停車場備受地方期待，台鐵局共規劃26場停車空間，台中市政府交通局表示，繼3月1日核准第1場停車場登記證後，近日台鐵局再完工5場停車場，交通局配合核發停車場登記證，目前共6場停車場可提供463席小型車位、333席機車格，活化周邊空間，也紓解鄰近商圈的停車需求。

    交通局長葉昭甫指出，為改善鐵路沿線停車需求不足的問題，市府積極整合周邊交通運輸及停車空間，並協助台鐵局委託廠商加速鐵路高架下方空間開闢停車場作業，全線規劃26場停車場，共可提供2354格汽車、1274格機車格位，目前並已核准豐原停1&2、潭子停9、精武停22、台中停25、五權停28、大慶停29等6處停車場登記證。

    台中市停車管理處表示，所核准的6場鐵路高架橋下空間停車場，分別為豐原停1&2（南陽路488巷-南陽路）可提供48席小型車位、機車122席機車位；潭子停9（人和路-雅潭路）可提供138席小型車位、機車102席機車位；精武停22（東光路-十甲路）可提供80席小型車位。

    台中停25（建成路-進化路）可提供32席小型車位；五權停28（美村路二段-建國南、北路二段）可提供82席小型車位；大慶停29（西川一路-東興路一段）可提供83席小型車位、機車109席機車位。合計6場可提供463席小型車位、333席機車格，將可挹注當地的停車空間。

    停管處指出，這6場鐵路高架橋下空間成功活化的停車場站，分別緊臨大慶車站暨捷運綠線轉乘站點、大慶觀光夜市、中山醫學院、大慶商圈、豐原太平洋百貨及豐原廟東夜市，適時提供在地及外來民眾停車需求。

    台鐵局規劃鐵路高架橋下空間作為停車場，交通局已核發6場停車場登記證，目前皆已開放。（市府提供）

    台鐵局規劃鐵路高架橋下空間作為停車場，交通局已核發6場停車場登記證，目前皆已開放。（市府提供）

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