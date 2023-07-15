中市設333面降低音量行駛告示 議員陳俞融質疑執法卻少94場次

中市設置333面降低音量行駛的告示牌，市議員陳俞融質疑，去年竟比前年少執法94場次。（記者蘇金鳳攝）

2023/07/15 10:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕改裝汽機車噪音影響住宅社區安寧問題日益嚴重，已成民怨，中市議員陳俞融指出，台中市府目前已設置333面寫有「常有聲音照相執法，請降低音量行駛」的告示牌，去年聲音照相執法僅171場次，與2021年265場次相比，減少94場次，而且設置告示牌面卻未執法，批根本虛應故事。

環保局表示，對於噪音車輛取締，除移動式標準設備科技執法外，還有移動式聲音監測設備、固定聲音監測站及環警監聯合稽查等執法手段，採告示牌警示及各項設備交錯運用等方式，希望能達到告警及提升稽查取締成效。

市議員陳俞融指出，台中市目前全市各區共設置了333面告示牌，提醒民眾此處可能會有機動式聲音照相執法，但依照市府提供之移動式聲音照相科技執法作業執行場次紀錄顯示，全台中市各區如中區有3處，清水區有4處，霧峰區12處設置告示牌，但去年聲音照相執法場次數都為0，中區更連3年未有執行聲音執法紀錄。

陳俞融更指出，以自己的選區北區為例，雖設有23處告示牌面，且北區身為文教區，大廈住宅林立，屬於人口集中處，但去年僅執法1次，許多民眾反映進化北路、中清路一帶時常在深夜會聽到噪音車輛經過，也未見改善，難道市府不用加強此處噪音取締嗎？到底市府選擇聲音照相執法地點的標準為何？應說明清楚。

李姓市民表示，自己住在進化北路一帶，基本上一整天都有噪音車，晚上是高峰，尤其接近凌晨時還會有改裝汽機車等，排氣管產生的噪音非常大。北區集中各種機構，平常要忍受救護車、靈車、宗教遶境已不得安寧，還要忍受非法改裝車趁夜間人車較少時在路上競速，是否相關單位執法不積極，讓這些車主有恃無恐。

陳俞融建議市府，在已經設告示牌面處，都應確實實施噪音執法至少1次以上，讓民眾知曉該處會執法，注意自身車輛噪音，落實告示牌警示效用，不讓夜間清晨改裝車輛噪音，干擾市民作息。

市議員陳俞融表示，市府設了「常有聲音照相執法，請降低音量行駛」的告示牌，就應該當場進行執法。（記者蘇金鳳攝）

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