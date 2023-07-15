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    中市谷關松鶴橋距部落生活核心較遠 議員古秀英盼重建松鶴吊橋

    台中市谷關原有的松鶴橋距離松鶴部落居民生活核心太遠，市議員古秀英建議在過去原址重建人行吊橋。（市府提供）

    台中市谷關原有的松鶴橋距離松鶴部落居民生活核心太遠，市議員古秀英建議在過去原址重建人行吊橋。（市府提供）

    2023/07/15 09:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市谷關的松鶴橋不但可連接松鶴部落，甚至可接谷關七雄的老大八仙山，是相當知名的橋，市議員古秀英表示，現今松鶴橋是水泥橋，但與部落住民生活核心帶距離較遠，造成青年學子上、下學及部落居民要走一大段路，希望能在過去松鶴人行吊橋原址新建松鶴吊橋。

    和平公所表示，各吊橋修復已報市府原民會進行優先排序編列經費整修，對於在原址新建吊橋，將再聽各方意見研議。

    台中市政府原住民族事務委員會表示，松鶴部落現已有松鶴橋供居民往返大甲溪兩岸，為主要部落聯絡道路，如地方確有新建吊橋需求，將請和平區公所進行評估。

    市議員古秀英表示，過去松鶴部落的居民跨越大甲溪都是行走原有松鶴人行吊橋，此一松鶴吊橋位於台8線約30公里處，貫穿大甲溪，是部落居民對外搭車重要的橋樑，因民國94年敏督利風災造成吊橋損壞。

    古秀英表示，現今雖有興建松鶴橋，但水泥橋與部落住民居住生活核心帶距離較遠，造成青年學子上、下學及部落居民要走一大段路。

    古秀英並指出，因為266公車班次不多，而年紀老邁的長輩，更需要自備椅凳，分段行進，才能走到站牌松鶴橋搭車，對長輩而言，相當吃力及辛苦。

    古秀英強調，希望市府能原址新建吊橋，除能解決交通困境外，更能喚起居民美好的過往回憶，而松鶴吊橋的興建，除具有觀光價值，並能提升部落產業發展；若能興建

    具有部落意象的吊橋，更成為部落亮點，及未來台8線的打卡景點，如同白鹿吊橋，可促進地方觀光。

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