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    台中鍋烤節挨批煙火式政策 議員江肇國：砸大錢且沒效益

    台中市舉辦第1屆台中鍋烤節，全市近500家燒烤及火鍋業者加入民眾票選，將提供300組的萬元鍋烤抵用券及百萬汽車供票選民眾抽獎。（記者蔡淑媛攝）

    台中市舉辦第1屆台中鍋烤節，全市近500家燒烤及火鍋業者加入民眾票選，將提供300組的萬元鍋烤抵用券及百萬汽車供票選民眾抽獎。（記者蔡淑媛攝）

    2023/07/14 23:12

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    台中鍋烤節開跑！票選十大火鍋燒烤店 百萬汽車開回家

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鍋烤節下週一開跑，展開為期一個月票選十大火鍋、燒肉業者，藍綠議員分別指活動侷限部分餐飲及消費者獲益，降低民眾熱度與意願，及淪為砸大錢又沒效益的煙火式政策，其他桌宴餐廳及手搖飲品業者則認為客層不同，不受影響，或是過去市府也辦過奶茶節、甜點季，餐飲共存共榮。

    台中市議員江肇國表示，市府在疫後振興經濟活動，應該更全面提攜台中餐飲業者，不該有類別上的挑選或區分；此外，台中鍋烤節的行銷手法仍沿用過去「台中購物節」的抽獎方式，只是把現金改成鍋烤抵用券、汽車，沒有創新手法吸客及增加消費，也未實際結合餐飲業推出優惠，是一個砸大錢且沒效益的煙火式政策。

    議員李中則認為，活動的方案設計只有少數消費者獲益，降低大家的參與熱度與意願；而且既已延用台中市購物節APP，應直接給優惠折扣，讓消費者在結帳時就能抵用，透過抵用的數量，也能統計最受歡迎店家，避免灌票，如此抽獎才有助拚經濟。

    阿秋大肥鵝餐廳總經理李瑞益表示，鍋烤與桌宴客群不同，由於暑假及商務客解封，近來生意客滿，餐飲業共存共榮很好；連鎖手搖飲品甲文青執行長林旭沅則說，市府過去舉辦奶茶節、伴手禮節、甜點季等吸客及提升業者品有效果，不過旅宿業者指，市府仍在為台中購物節鋪路，單吃火鍋、燒考，未能將旅客留在台中過夜消費，無法創造足夠的經濟產值。

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