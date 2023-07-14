台中鍋烤節開跑！票選十大火鍋燒烤店 百萬汽車開回家

台中市舉辦第1屆台中鍋烤節，全市近500家燒烤及火鍋業者加入，邀請民眾票選十大火鍋、燒烤店家。（記者蔡淑媛攝）

2023/07/14 23:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鍋烤節下週一正式起跑！全市近500家燒烤及火鍋業者加入，包括屋馬、築間、溫十八、激旨燒烤等知名品牌都入列，邀請民眾票選十大火鍋及十大燒烤店家，為期一個月天天可投票，市府將抽出300組的萬元鍋烤抵用券及百萬汽車，希望為台中市鍋烤市場再提升20億商機。

市長盧秀燕宣布，全國首創的台中鍋烤節「鍋烤雙饗、台中獨享」，台中人超喜歡吃火鍋和燒烤，三步一家、五步一店，夏天很熱還是大排長龍，甚至24小時營業，這是台中市的餐飲文化，因此做為振興經濟第二部曲。

台中市約1200家火鍋、燒烤業者，年商機約80億元，經發局長張峯源說，經非正式民調發現，火鍋、燒烤是外縣市遊客對台中最深刻的美食印像，不管連鎖品牌或是巷仔內名店、老店都各有支持者。

第1屆台中鍋烤節邀請民眾選出心中最受歡迎、最好吃的火鍋店跟燒烤店，透過台中市購物節APP的2.0版「台中通暨購物節APP」，自7月17日起為期1個月在「2023台中鍋烤節」專區投票，就有3次機會抽獎，共300組的萬元鍋烤抵用劵，可消費參加的上百家鍋、烤商家，包括屋馬、築間、北澤、老舅酸菜白肉鍋。

不過這次鍋烤節活動必須上網登錄投票，才能抽獎抵用券，燒鳥業者表示，受到暑假出國潮影響，現在業績比暑假前減少2成，因此將直接在投票區連結自家網站給優惠吸客；屋馬燒肉也說，受到瘋出國影響，業績也受影響，希望參加活動帶動鍋、烤業者共榮。

張峯源則說，這次首屆鍋烤節已有業者衝票數提供優惠折扣，市府再推波助瀾抽獎萬元抵用頭，能號召民眾一起消費。

台中鍋烤節全市近500家燒烤及火鍋業者加入。（記者蔡淑媛攝）

台中鍋烤節全市近500家燒烤及火鍋業者加入，包括屋馬、築間、溫十八、激旨燒烤等知名品牌都入列。（記者蔡淑媛攝）

台中鍋烤節有全市近500家燒烤及火鍋業者加入，包括屋馬、築間、溫十八、激旨燒烤等知名品牌都入列。（記者蔡淑媛攝）

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