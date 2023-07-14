被爆進口雞腿混充國產領獎勵 傳業者改名又投標校園午餐

貝佳供餐學校，在白飯做造型祝福升學順利。（翻攝臉書）

2023/07/14 23:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市上月爆出供應全市34校、約萬名學生的校園營養午餐的團膳業者貝佳，使用進口雞腿混充國產雞腿供餐，還請領國產可溯源食材獎金，被市府函送法辦，現在還傳出改名升華，再度投標校園營養午餐，教育局坦言貝佳未改名前，在4月已得標5家學校午餐團膳，將輔導解除契約，也已函文各校說明該業者違法事蹟及改名，納入投標廠商評選參據。

副市長王育敏聽聞後強調，該業者改名再營運是不被允許的，在招標期間，連投標的資格沒有，無法參與投標，不能只是函文學校參考而已，讓他又在學校投標，不然根本是「變鬧劇，掛羊頭賣狗肉！」因此教育局表示後續，將函文請學依「採購法」以違規情節重大，列為拒絕往來廠商，刊登政府採購公報，其投標權都會被停權。

該業者在今年5、6月陸續被檢舉混充，或假冒國產可溯源標章產品供應校園營午餐，以進口雞腿混充國產雞腿，被查出從去年8月到今年4月供應校園雞肉食材，只拿得出兩次上游供貨紀錄為卜蜂及大成，其它則無法證明肉品為國產，被教育局追回已請領的國產溯源獎金54萬元、取消尚未撥付的35.5萬獎勵金，並終止契約，而且疑涉讓公務員登載不實、偽造文書及詐欺的部分，也函送地檢署偵辦。

衛生局食品藥物安全處及教育局在台中市食安會說明此事，食安委員張明純等人聽取會報後追問該業者是否可能改名投標，最後相關局處坦承，業者向經發局申請變更登記，引發眾人譁然。

教育局回應，已經函文全市學校說明該業者違法事蹟及說明改名後仍是同一家團膳業者，在辦理112年學年度午餐招標作業時，納入投標廠評選之參據；副市長王育敏聽聞後強調，不能讓業者改名字再營運投標，教育局說，會依照採購法公告廠商為不良廠商是採購機關的權責，因此教育局將函文負責採購的學校，依採購法將該廠商列為拒絕往來廠商，刊登政府採購公報，而該業者未改名時，在4月已得標5家學校午餐團膳，目前未聽聞以升華得標學校午餐。

食安處則表示，稽核貝佳近3年的在食安衛生、人員、環境都合格，未來會針對目前承辦中市學校午餐的團膳業者共21家，加強稽查。

該學校午餐團膳業者被檢舉後改名。（翻攝自該公司網頁）

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