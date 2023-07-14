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    台中大里十九甲居民怕淹水 改良閘門擋水患

    大里十九甲居民自設閘門阻止雨水灌入。（記者黃旭磊攝）

    大里十九甲居民自設閘門阻止雨水灌入。（記者黃旭磊攝）

    2023/07/14 20:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區新仁路一段105巷地勢低窪，近年逢豪大雨常淹水，居民在門前用紅磚墊高、設置鋼板到防水閘門，不斷自力救濟阻止雨水灌入，公所本週規劃埋設連接管分流雨水。

    「2015年剛搬來，第一年就淹水」，大里區十九甲居民今天由新仁里長洪家裕帶領，向區公所陳情；居民林樹森說，8年前搬到新仁路一段105巷內，未滿週年就淹水到家中馬桶高，從塑膠板、移動式鋁板到把鋼板固定在地上，不斷改進自製防水閘門，全家合力拉起鋼板阻止雨水灌入。

    大里區公所、自來水公司、欣林瓦斯、中華電信及台電等地下管線轄管單位，派員會勘確認管線位置，將再進行二度會勘以埋設連接管，分流雨水至地下水道。

    洪家裕說，十九甲地區住宅密集，地勢低窪，每逢大雨就淹困擾多年，希望今年雨季不再淹水。

    張芬郁接續表示，暑假預計有颱風接近，洪水猛獸讓居民如臨大敵，應儘速完備排水系統，由各單位提供管線套繪圖資，確認位置試挖減輕社區負擔。

    大里區公所農建課長何子昇說，連接管規劃從新仁路一段97號旁埋設，連通至下水道增加排水分流，讓雨水不要沖入105巷等地勢低窪路段。

    大里區公所派員協助規劃排水管線。（記者黃旭磊攝）

    大里區公所派員協助規劃排水管線。（記者黃旭磊攝）

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