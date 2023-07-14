蔡英文陪逛審計新村 巴拉圭準總統對這台灣飲品超有興趣

巴拉圭準總統貝尼亞偕同妻女訪台，總統蔡英文陪同逛台中審計新村文青市集，青年噴漆畫家朱永恩送上現場創作融合台、巴包括國旗、國花元素的「巴國合一」作品。（記者廖耀東攝）

2023/07/14 19:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文今天（14日）陪巴拉圭總統當選人貝尼亞伉儷參訪台中市知名青創基地審計新村，狂手作文創攤位，貝尼亞不時豎起大拇指或鼓掌稱讚。蔡英文更與貝尼亞大啖泡芺、水果冰，貝尼亞尤其對台灣在地飲品杏仁茶極感興趣，進行另類甜點外交。

台中審計新村前身是省府時期審計處的單身員工宿舍，7年前以「老建築、新風貌」再造，吸引許多年輕文化創意產業進駐，成功轉型為青創基地。蔡英文選台中新興青創基地，向貝尼亞展現台灣年輕人的創意活力，審計新村營運單位「地表最潮」公司執行長吳宗穎簡報說，審計新村年約有1.8萬攤次年輕人設攤，展現多元且豐富的手作文創等創意商品，年吸250到280萬人次參觀人潮，單一基地展現的效益，讓年僅44歲的貝尼亞仔細聆聽。

一行人參觀集結各式手作文創攤位的「暮暮市集」時，多元作品吸引眾人目光，走到寵物用品攤位，愛狗的蔡英文忍不住停下腳步，連貝尼亞也被吸引。青年噴漆畫家朱永恩特地現場創作融合台、巴包括國旗、國花元素的「巴國合一」作品，貝尼亞看了豎起大拇指，朱永恩也將作品致贈蔡總統與國賓。

蔡總統、貝尼亞還參觀復古風格的男性專業理髮店，還品嚐台灣在地杏仁飲品及冰沙，到泡芙店購買人氣伴手禮，貝尼亞尤對台灣飲品杏仁茶特別感興趣，進行另類甜點外交。

一行人對審計新村成為年輕人展現創意的基地及創造人流效益印象深刻，雖然到訪時台中豔陽高照，十分悶熱，仍逗留1小時才離去。包括總統府祕書長林佳龍、副祕書長黃重諺、外交部長吳釗燮等也陪同參訪。

巴拉圭準總統、總統蔡英文逛台中審計新村文青市集，一起欣賞青年噴漆畫家朱永恩現場創作。（記者蘇孟娟攝）

青年噴漆畫家朱永恩現場創作融合台、巴包括國旗、國花元素的「巴國合一」作品。（記者蘇孟娟攝）

年輕的貝尼亞對審計新村展現的年輕文創活力不時鼓勵或豎大拇指肯定。（記者蘇孟娟攝）

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