四代、三代都有一中人 台中一中「家族學弟」新生報到

陳柏叡家中四代均有一中人，在祖父及父親（右二）陪同下報到。（記者蘇孟娟攝）

2023/07/14 17:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高中免試入學11日放榜，新生今天（14日）報到，台中一中錄取不少「一中家族」新生，陳柏叡與賴宣丞在家人耳濡目染下，嚮往一中自由校風，努力求學，分別創下家族四代及三代都有一中人紀錄。其中，陳柏叡的祖父及父親「學長」均是醫生，肯定學醫能助人，也盼自己未來能再延續學醫；賴宣丞則說，等入學後再摸索興趣。

陳柏叡的曾祖父是一中創校初期的學生，祖父陳明彬及父親陳忠仁均是一中人，今年他又錄取一中，成就家族四代均有一中人的紀錄，家族一中人更累計達7人。陳柏叡說，印象中，自國小二年級起，就常聽祖父及父親提及一中校風自由，鼓勵他一定要到一中看看，讓他對一中心生嚮往。國中時，他第一次段考，在全校800多名學生中，考600刀名，震憾之下調整學習步調，成績穩定爬升。愛跳舞的陳柏叡有喜愛的韓團歌手，一度夢想能當「練習生」，利用假日學hip-hop，善用時間分配兼顧學業，國三時成績維持在校排50，也順利考取台中一中，如願加入「一中家族」行列。

陳柏叡分享讀書心得，上課認真聽講，不懂的要馬上跟老師請教，課後他也愛閱讀，提升閱讀速度，以利考試時更有時間反覆推敲所寫的答案；他更建議，平時要多跟同學研究討論題目，「一個人雖然可以走得快，但一群人可以走得更遠」，未來也盼跟一中的同學互相切磋，讓自己的學識與眼界更上一層樓。

此外，祖父及父親都是醫生，讓陳柏叡十分認同醫生能助人的特性，未來也期盼再跟隨家人的腳步，走上醫學之路。

至於賴宣丞的祖父賴宗良、父親賴裕森都是一中校友，也是從小受到爺爺及爸爸耳濡目染，早就對一中印象深刻，尤其父親賴裕森常提到一中校風自由，甚至不避諱提到當年常「翻牆」出去買好吃的，讓賴宣丞對一中更有另類的嚮往。賴裕森說，當年自己受惠一中自由校風陶冶，養成獨立自主的思考，也盼兒子能在相同環境下，養成更塑造出自己的創意人生，很開心兒子順利成為「一中學弟」。

賴宣丞分享，他都利用短時間及高專注力唸書，把握上課專注，每天分配時間有效率複習，每天逐步累積，堅持到底，終於拚出佳績。愛音樂的賴宣丞學過鋼琴、吉他，已決定未來加入一中熱音社，等入學後再摸索未來方向。

賴宣丞家族三代一中人，父親賴裕森（右一）鼓勵兒子到一中感受自由校風。（記者蘇孟娟攝）

陳柏叡（右）與賴宣丞各創下家族四代及三代各有一中人紀錄。（記者蘇孟娟攝）

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