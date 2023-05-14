自小客亂竄！「泰猛」警出手 「天皇」毒咖啡露餡

保大警方查獲的「天皇」毒咖啡包及K他命。（警方提供）

2023/05/14 22:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊昨晚巡經北屯區時，發現一輛自小客疑在見到警車時開始亂竄，帶班的第一中隊小隊長黃泰猛直覺有異攔查，只見駕駛神情緊張還飄出毒品氣味，果然在車內起獲一堆毒咖啡包及K他命，訊後全案先依毒品罪嫌送辦，再擴大追查毒品來源及流向。

黃員昨晚帶班巡經北屯區中清路段時，發現前方一輛由28歲鄭男駕駛的自小客，原本還依規行駛在車道上，但疑自後照鏡看到警車後，開始連續變換車道且未打方向燈，心虛且規避查緝意圖明顯，黃員直覺有異立即沿後尾隨，並在下個路口時攔下。

只見鄭男停車受檢時神情緊張，警方同時間也聞到車內散發出陣陣濃臭的K他命燃燒味道，隨即請鄭男下車接受盤查，鄭開車門下車時，黃員在目視可及的駕駛座下方，發現疑似K他命粉末，詢問鄭男車內是否還有違禁品，鄭見事跡敗露，主動從轎車後座腳踏墊拿出藏有毒品的手提袋。

經清查，提袋內有「天皇」毒咖啡包35包（重116.23公克），經採驗呈三級毒品K他命陽性反應，另有K他命3包（重7.41公克），警詢時，鄭同意警方採尿送驗，坦承持有、施用毒品但否認販毒，警方懷疑他是涉嫌運毒，俗稱「小蜜蜂」的車手，訊後除將全案依毒品罪嫌送辦，也將深入追查毒品來源及流向。

保大大隊長沈能成表示，近些年來糖果、咖啡毒品包充斥校園，危害青少年身心健康甚鉅，家長們擔心不已，母親節前夕除祝福全天下偉大母親們身體健康，該大隊也將持續加強打擊各類犯罪及黑幫力道，維護社會良好治安，營造安居樂業生活環境。

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