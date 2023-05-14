為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    自小客亂竄！「泰猛」警出手 「天皇」毒咖啡露餡

    保大警方查獲的「天皇」毒咖啡包及K他命。（警方提供）

    保大警方查獲的「天皇」毒咖啡包及K他命。（警方提供）

    2023/05/14 22:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊昨晚巡經北屯區時，發現一輛自小客疑在見到警車時開始亂竄，帶班的第一中隊小隊長黃泰猛直覺有異攔查，只見駕駛神情緊張還飄出毒品氣味，果然在車內起獲一堆毒咖啡包及K他命，訊後全案先依毒品罪嫌送辦，再擴大追查毒品來源及流向。

    黃員昨晚帶班巡經北屯區中清路段時，發現前方一輛由28歲鄭男駕駛的自小客，原本還依規行駛在車道上，但疑自後照鏡看到警車後，開始連續變換車道且未打方向燈，心虛且規避查緝意圖明顯，黃員直覺有異立即沿後尾隨，並在下個路口時攔下。

    只見鄭男停車受檢時神情緊張，警方同時間也聞到車內散發出陣陣濃臭的K他命燃燒味道，隨即請鄭男下車接受盤查，鄭開車門下車時，黃員在目視可及的駕駛座下方，發現疑似K他命粉末，詢問鄭男車內是否還有違禁品，鄭見事跡敗露，主動從轎車後座腳踏墊拿出藏有毒品的手提袋。

    經清查，提袋內有「天皇」毒咖啡包35包（重116.23公克），經採驗呈三級毒品K他命陽性反應，另有K他命3包（重7.41公克），警詢時，鄭同意警方採尿送驗，坦承持有、施用毒品但否認販毒，警方懷疑他是涉嫌運毒，俗稱「小蜜蜂」的車手，訊後除將全案依毒品罪嫌送辦，也將深入追查毒品來源及流向。

    保大大隊長沈能成表示，近些年來糖果、咖啡毒品包充斥校園，危害青少年身心健康甚鉅，家長們擔心不已，母親節前夕除祝福全天下偉大母親們身體健康，該大隊也將持續加強打擊各類犯罪及黑幫力道，維護社會良好治安，營造安居樂業生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中不孝子陷害媽 誆跑腿「買菸」竟是毒品交易
    2023/05/14 13:19

    台中不孝子陷害媽 誆跑腿「買菸」竟是毒品交易
    他騎機車運毒違規跑給警察追 女友受連累一年不能用車氣噗噗
    2023/05/13 15:43

    他騎機車運毒違規跑給警察追 女友受連累一年不能用車氣噗噗
    雲林男攜槍交易毒品 遇警查緝竟衝撞偵防車
    2023/05/12 16:28

    雲林男攜槍交易毒品 遇警查緝竟衝撞偵防車
    高市刑大破「雙獅地球牌」海洛因磚分裝廠 查扣市價逾2500萬毒品
    2023/05/12 12:23

    高市刑大破「雙獅地球牌」海洛因磚分裝廠 查扣市價逾2500萬毒品
    警衝毒窟僅剩一包殘渣 沒指紋、DNA「屋主」被判無罪
    2023/05/12 06:13

    警衝毒窟僅剩一包殘渣 沒指紋、DNA「屋主」被判無罪
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播