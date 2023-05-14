中捷提出3項精化流程 江肇國：這不是應在原來的訓練及規定中嗎？

中捷公司提出三項精進流程，市議員質疑，這不是應該就在訓練當中嗎？（中捷公司提供）

2023/05/14 20:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對10日發生中捷綠線撞到掉落軌道的吊臂，造成1死10傷事故，中捷公司今天提出3項精進處理流程措施，並研擬2項設備優化方案，但遭民進黨市議員江肇國、陳淑華質疑，「不是應該在原來的訓練及規定當中嗎？」。

中捷公司今天表示深切檢討並提出精進處理流程措施，並研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。

不過，市議員江肇國質疑，難道這些規定平常沒有嗎，隨車人員的開鎖、保全人員的手勢，危急的時候可以阻擋月台門的關閉，這些不是應該在原來的訓練及規定當中嗎，中捷公司平時訓練及演練都是在做什麼？。

江肇國表示，除了這些，現場搶救的應變作業及指揮權的歸屬也都發生很大的問題，在行控中心人員不在位置上，出現異常訊號後，判讀錯誤，也無法及時分辨出事的站別及提供建議，這些難道都不用檢討嗎，這些報告只是開始，後面還有更多的責任及疑點必須釐清，中捷公司一定要展開全面的體檢及檢討，才能避免未來的事情再次發生。

市議員陳淑華則表示，安全是中捷通車唯一的標準，確保乘客安全是大眾運輸最優先的原則。此次掉落塔吊吊臂意外事故凸顯中捷在保障乘客性命方面，無論在營運觀念、SOP、人員訓練都嚴重不足，應導入先進的AI、物聯網科技，提升系統藉以補足人員訓練、SOP的缺失，落實乘客安全第一的價值。

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