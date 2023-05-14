母親節挺農民促銷鳳梨 大里農會作「蔭鳳梨」

現在進入鳳梨盛產期，大里農會在母親節舉辦「鳳梨食農派對」，協助促銷鳳梨，教導媽媽製作「蔭鳳梨」。 （大里區農會提供）

2023/05/14 19:34

〔記者陳建志／台中報導〕目前進入鳳梨盛產的季節，為了幫助農民促銷鳳梨並慶祝母親節，台中市大里區農會一連兩天在國光花市舉辦「鳳梨食農派對」，除免費教導媽媽製作「蔭鳳梨」DIY，還送每人一顆鳳梨，並舉辦鳳梨每顆50元特賣，5月16日至31日在大里杙生活館只要購物滿600元就送金鑽鳳梨一顆，送完為止。

大里區農會13、14日一連兩天在國光花市舉辦「鳳梨食農派對」系列活動，早上先舉辦「食農教育-鳳梨推推推」DIY活動，由大里區農會健民家政班林玉清班長教導媽媽們動手作「蔭鳳梨」，參加的媽媽跟著先將鳳梨去皮切片、加鹽拌勻，放置出汁，再加入豆粕、糖、甘草等材料疊裝入罐中，最後再加入米酒至9分滿後密封，放置約1至3個月就成為好吃的「蔭鳳梨」，味道酸甜可口適合當小菜來配飯，是老饕們的最愛！

大里區農會總幹事賴東陽也到場跟著民眾一起做「蔭鳳梨」，強調目前是鳳梨的盛產期，鳳梨甜又好吃，纖維酵素高對人體有益，農會配合農委會「鳳梨推推推」食農教育計畫，協助鳳梨行銷，今天下午還推出金鑽鳳梨促銷活動，每顆原價90元，特價每顆只賣50元，每人限購2顆，吸引民眾搶購。

大里農會並說，5月16日至31日只要在大里杙生活館購物滿600元就送金鑽鳳梨1顆，送完為止，希望大家多來購買優質的農特產品。

現在進入鳳梨盛產期，大里農會在母親節舉辦「鳳梨食農派對」，協助促銷鳳梨，教導媽媽製作「蔭鳳梨」。 （大里區農會提供）

現在進入鳳梨盛產期，大里農會在母親節舉辦「鳳梨食農派對」，協助促銷鳳梨，賴東陽總幹事（右六）跟著民眾一起做「蔭鳳梨」。（大里區農會提供）

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