以為要被抓？台中2童相約望高寮賞景 遇警嚇哭結局超暖心

女警下車關心，未料其中年紀較小的男童一度嚇哭。（警方提供）

2023/05/14 19:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2名男童12日相約步行到離住處約2公里外的望高寮賞景，途中遇到巡邏員警時，其中年紀較小男童一度以為「警察要來抓我」，當場嚇哭，女警邊安慰邊關心才得知原委，但唯恐路上會衍生交通意外等危險，遂提議願意陪同載送一程，男童這才破涕為笑，開心地上車完成這趟冒險旅程。

台中市第四分局春社所當天中午接獲熱心民眾報案，表示稍早開車途中見2位小朋友走在永春南與中台路口，因未見大人陪同，且該路段常有砂石車等大小車輛經過，擔心會有危險，女警林佳萱立即與同仁駕駛巡邏車循線搜尋，果然看到分別11歲、8歲的楊姓及曾姓男童，分持足球及騎腳踏車開心地步行聊天，趕緊下車關心。

未料此時年紀較小的曾童看到警車，竟立刻哽咽啜泣起來，經安撫了解狀況得知，原來2童家裡都住在附近彼此熟識，此次外出玩耍雖向家人報備，卻未提及要到離家2公里遠外的望高寮，所以當員警上前關心之際，曾童才會心虛地以為警察是要來抓他，當下淚眼婆娑，害怕的連一句話都說不出來。

在林員俯身不斷輕聲安慰下，曾童這才止住淚水，知道警察姊姊不是壞人，並在員警願意陪同載送一程提議下，曾童這才破涕為笑，兩童雀躍地跳上警車前往望高寮，還拿出望遠鏡高興的欣賞風景，員警也利用機會提醒2名男童，外出除告知家中大人目的地外，遇到危險也要懂得向警察求援，才能確保自身安全。

第四分局長李建興同時呼籲家長，「勿拿警察嚇小孩」，平時應引導幼童若遭遇危險，要向老師、家人、警察求助等觀念，培養其面臨危險情境時，能有所警覺，有效降低被害風險。

員警最後載送2童到望高寮賞景，完成這趟冒險旅程。（警方提供）

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