裙子掛腳踝躺車上！ 父怒告女兒男友意圖性侵 二度敗訴理由曝

台中高分院。（資料照）

2023/05/14 16:42

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子前年開車載吃了安眠藥昏睡的女友抵家時，女友父親驚見女兒裙子脫到腳踝，僅穿內褲，認為楊男意圖性侵怒告，楊辯稱為了讓女友「好睡」才幫她脫掉裙子，一審認定父女證詞不一有瑕疵，判楊無罪，檢方上訴台中高分院，仍認為不能單憑臆測之詞，且無其他積極證據，維持無罪宣判，仍可上訴。

判決指出，前年4月7日凌晨2時許，楊男開車載下班女友返回住處途中，見女友服用安眠藥陷入熟睡，因此脫下女友裙子，結果到了家門口，已略為清醒女友發現只穿內褲，裙子被褪到腳踝處，還被走出家門關心女兒的父親開車門當場撞見，父女一起質問時，楊男又支吾說不清楚，因此被認為他意圖性侵提告。

案件審理時女友指出，與父親互相有冰棒定位系統，父親說當晚曾發現她的定位在交流道附近停留10幾分鐘，顯示楊男一開始並沒有想直接載她回家，想趁她不醒人事時性侵；楊男則說，脫下女友裙子，是為了讓她舒適一點比較好睡，沒有要與女友發生性關係。

一審法官認為，全案僅有被害人與其父親的證述，加上證詞不一，女子僅能證明被楊男載回家時，下半身裙子遭脫掉，但無法證明楊男是因想發生性行為而脫裙，另車內空間狹小，在副駕駛座睡覺確實不能稱為相當舒適，楊男理由並無違反通常生活經驗法則，且沒有提供其他證據支持，楊男有涉嫌乘機性交犯行，全案事證不足，判無罪。

檢方不服上訴指出，楊男辯稱，脫裙子目的是為讓女子「好睡覺」，但也不能排除楊男兼有「欲為性行為」目的，衡諸常情，楊男辯詞違反經驗法則；二審台中高分院認為，此案無其他不利楊男的積極事證，檢方以常理論斷楊男有「欲為性行為」等語，尚屬臆測之詞，無從逕據此論罪，因此維持無罪宣判，仍可上訴。

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