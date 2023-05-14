「行人安全大富翁」台中快閃百人怒吼 警察也加入

逾百位民眾怒喊「禮讓行人、停讓行人」繞行路口。（記者許國楨攝）

2023/05/14 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕「行人地獄」引起國人重視，多個公民、路權團體今發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在去年底發生一家三口被公車撞、造成母子兩死的英才與學士路口舉行，現場逾百位民眾怒喊「禮讓行人、停讓行人」，轄區警方也到場宣導，並由一名女警代表加入聲援。

上午9時50分快閃活動開始，眾人沿著該路口的斑馬線繞行，每個路口只有30秒時間，經過3圈後，一行人在路口的中正公園草坪上集合表達訴求，除市議員議員羅廷瑋、陳文政等人到場，轄區第二分局也派出員警維持秩序，由於警方先前也多次在此路口辦理宣導活動，今天也由一名女警代表，手持標語加入聲援。

台中場負責人、YouTuber「貓頭鷹」表示，全台各地同時串聯，台中場人數超出預期，感受到人民的怒火，政府不作為，每年讓這麼多人死在路上，一個個家庭破碎，孩子失去生命；會勘、提出改善建議，他們都做了，也要政府必須實質改善，保護用路人。

而提高違規罰鍰很難直接改善駕駛人不讓行人的問題，因為這是硬體上的缺失，只要「切西瓜」就絕對看不到行人，要讓駕駛不切西瓜，做行人庇護島、行人穿越道退縮，才能有效讓駕駛人停讓行人。提高罰鍰只是亡羊補牢，「我們要的是防患未然」。

另長期關注交通議題的YouTuber「火花羅」也現身痛批：「到底要撞死多少人，台中市政府、全台灣的路口，才會做全面的改善？難道每次都要撞死人才要改善？現在這樣的改善你們滿意嗎？（指英才路與學士路口）」眾人則回：「不滿意！」

第二分局說明，有感去年於轄內學士英才路口發生公車轉彎未停讓的交通事故，造成母嬰雙亡的悲劇，已多次在該路口辦理「停讓行人」路口安全宣導活動，以「停讓行人我最棒」、「路口停讓愛最大」為口號，提醒往來車輛務必停讓，將路權還給相對弱勢的行人，避免悲劇重複上演。

統計今年告發汽機車行經路口不停讓行人的交通違規，件數已達1786件，比起去年度增加1199件，期盼透過執法洗刷行人地獄汙名；分局長楊川表示，行人因毫無安全防護設施，是所有用路人中最弱勢的族群，車輛行經路口時應減速慢行，務必要暫停禮讓行人通行後再開，保護自己荷包，也維護行人路權，讓台中成為「行人天堂」。

逾百位民眾怒喊「禮讓行人、停讓行人」繞行路口。（記者許國楨攝）

民眾集合高喊「禮讓行人、停讓行人」。（記者許國楨攝）

轄區分局也派一名女警（左一）加入聲援。（記者許國楨攝）

媽媽帶小孩加入快閃。（記者許國楨攝）

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