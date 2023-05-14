台中不孝子陷害媽 誆跑腿「買菸」竟是毒品交易

警方一度鎖定張婦偵辦。（圖由警方提供）

2023/05/14 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子透過通訊軟體與藥頭搭上線，約定時地後唯恐被盯上，竟誆稱「買菸」及「還錢」為由，央求母親跑腿並完成K毒交易，害母親被警方鎖定上門搜索，最後經查證雖還母親清白，但張男行徑也被斥責是不孝子，今天是母親節，而張男也在前天被依法裁罰2萬元，講習6小時。

台中市刑警大隊偵四隊3月間偵辦一個販毒集團案件，蒐證過程發現1名中年婦人與藥頭在車上毒品交易，經追查婦人身分為49歲張女，檢具相關事證報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票至張婦南區住處執行搜索時，查獲張婦與其張姓兒子（26歲）1人，現場查扣少量K他命（重0.9公克）、K盤等贓證物。

不過張婦在警詢時否認購買毒品，案經警方調查得知原委，原來張男在通訊軟體微信上看到販毒廣告，於是聯繫對方相約住家附近毒品交易，並要求對方把K他命藏在香菸盒內掩人耳目，當天因張母恰巧要外出購物，張男竟大膽妄為拿了3800元委託張母代為「取貨付款」。

「為何買兩包七星香菸要這麼多錢？」張母原覺得疑惑詢問，但張男誆稱「因為欠對方錢，要順便還錢」，於是張母半信半疑在毒品上手車輛上完成毒品交易，殊不知全程皆被警方蒐證掌握；警方表示，經釐清確認張母的確不知情，但竟有如此子女欺瞞母親代為跑蹆買毒，讓母親差點淪為買毒的共犯，真可謂「大逆不孝」。

此外，張男尿液初篩結果，呈現第三級毒品K他命陽性反應，警方因此認定張男持有及吸食K他命的犯罪事證明確，依毒品罪嫌送辦，而張男因持有少於5公克，前天依違反毒品危害防制條例裁罰2萬元，另接受6小時毒品危害講習。

市刑大呼籲，持有或施用第三級毒品K他命者，處2萬元至5萬元罰鍰，並接受6小時至8小時毒品危害講習，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方也將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

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警方循線上門查緝，這才釐清是兒子委託母親跑腿毒品交易。（圖由警方提供）

張男坦認透過徵信向藥頭購毒。（圖由警方提供）

警方查扣的K他命。（圖由警方提供）

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