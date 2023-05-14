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    中捷意外安全引質疑 林靜儀：全面停駛完成檢討、訓練再復駛

    中捷意外相關系統和人員應變引發質疑，立委林靜儀主張，中捷應全面停駛，完成系統檢討、中控中心人員訓練、軌道全面檢查之後再復駛。（記者陳建志攝）

    中捷意外相關系統和人員應變引發質疑，立委林靜儀主張，中捷應全面停駛，完成系統檢討、中控中心人員訓練、軌道全面檢查之後再復駛。（記者陳建志攝）

    2023/05/14 12:43

    〔記者陳建志／台中報導〕中捷綠線列車撞上吊臂，造成1死10傷，陸續披露的影像、資料發現，吊臂砸破隔音牆後掉落軌道，到列車撞上有41秒的黃金時間，卻無法阻擋列車撞上，加上當天行車控制中心短短8秒接獲16次「告警」，卻沒向豐樂公園站查詢異狀，民進黨立委林靜儀認為，中捷應全面停駛，完成系統檢討、中控中心人員訓練、軌道全面檢查之後再復駛。

    林靜儀在臉書發文表示，大眾運輸系統是一個高度發展的城市命脈，更是平衡區域發展、降低車輛壅塞與排放污染、減少年輕人負擔、抑制特定地區房價，非常重要的都市建設。

    不過從這次中捷事件，包括建商工安、軌道管理、意外事件因應、事後檢討，甚至系統性的盤點，真相未明，且一一出現難以讓人接受的失誤與漏洞。

    林靜儀說，台中人向來比較喜歡首長的小確幸治理而非大整頓與建設，但是小確幸的管理文化，就是你不知道哪一天，你眼睜睜看到施工吊臂掉進軌道、引起煙塵，而你搭的捷運在各種大喊「停車」聲中，就這樣撞上去。

    所以，我們不要這樣就算了，從行控中心事發當時的狀況，很難不對於整件事件台中市政府的試圖淡化感到憤怒，強調台中只有一條捷運，連路網都還沒建立，而整個督導管理品質，市府根本沒有掌握。中捷應全面停駛，完成系統檢討、中控中心人員訓練、軌道全面檢查之後再復駛。

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