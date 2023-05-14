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    「行人安全大富翁」台中快閃 二寶爸媽感同身受：過馬路壓力超大

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，不少民眾自發性出來響應。（記者許國楨攝）

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，不少民眾自發性出來響應。（記者許國楨攝）

    2023/05/14 12:06

    〔記者許國楨／台中報導〕「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯」快閃活動今天（14日）上午同步在六都及新竹市舉行，台中市選在去年發生一家3口過馬路遭轉彎公車碰撞造成母嬰慘死的北區路口，超過百人參加，其中一對年輕父母也帶著兩名幼兒響應說，過馬路常遇到車子不禮讓還逼迫，壓力超大，真的能感同身受。

    台南市3歲女童命喪斑馬線引發國人憤怒，網紅Cheap與多個路權團體，今天上午9點50分，在全台7縣市發起「行人安全大富翁」快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄，「那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘。」台中場在北區英才路及學士路口，超過百人自發性前往參加。

    民眾除穿黑衣悼念各地斑馬線上的罹難行人，右手撐傘則象徵撐起行人的保護傘，另因今天是母親節，民眾左手持康乃馨，獻給在道路上逝去的母親與孩童們，左手肘則綁繃帶，象徵台灣道路每年近50萬名死傷人口，拿著「停讓行人的駕駛，超帥」、「我沒有在滑手機，不要撞我」、「提升交通安全意識，終結行人地獄」各式標語，在10分鐘裡循交通號誌繞行路口。

    民眾說，不管汽車、機車或行人，你我都是用路人；一位女生說，過馬路不禮讓行人的行為屢見不鮮，駕駛對行人猛按喇叭催逼，甚至行人已經用跑的，還要繼續按喇叭逼迫你衝快點，沒有尊重行人路權，真的是很危險，朋友的奶奶就是因此命喪路口，「如果我們再不為死者發聲，那誰要替他們發聲」，所以要站出來參加支持。

    還有一對育有分別3歲及6個月幼兒的年輕父母也說，走在路上尤其是帶小孩過斑馬線時，常被車子逼近，尤其是車子轉彎時不禮讓，還會逼的很近讓人走很快，壓力會很大，加上自己有小孩後，得知該路口曾發生母嬰被撞死悲劇，更能感同身受，所以要出來支持這項快閃活動。

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，二寶爸媽感同身受響應說，過馬路壓力超大。（記者許國楨攝）

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，二寶爸媽感同身受響應說，過馬路壓力超大。（記者許國楨攝）

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行。（記者許國楨攝）

    「行人安全大富翁」台中場在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行，在曾發生母嬰遭轉彎公車撞死的英才路、學士路口舉行。（記者許國楨攝）

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