中部3元老級麥當勞熄燈！台中人不捨 南投人開心

麥當勞南投草屯店將在5月底熄燈，據傳新店將落腳市區外環中興路，民眾期待有得來速及更方便停車的空間。（記者佟振國攝）

2023/05/14 11:52

〔記者佟振國／南投報導〕台中、南投等地3家經營多年的麥當勞將在本月底熄燈，並計劃尋覓地點另起爐灶，其中南投草屯中正店雖位於市區精華地段，店面不大，沒有得來速車道，而且周邊沒有停車場，路邊臨停更有違規疑慮，因此這次據傳將遷往中興路外環道，雖然在地麥粉短期內得忍受老店熄燈的不便，但大多是樂觀其成，開心終於要換地方，也期待新店帶來新風貌。

經營多年的速食店藏有許多民眾的青春記憶，日前經營都有2、30年的麥當勞台中逢甲、一中尊賢及草屯中正店，基於商業經營等因素，將於5月底結束營業後搬遷，消息一出引發網路鄉民關注熱議。

不少台中的鄉民哀嚎「青春的回憶沒了」、「可以借廁所的地方拜了」、「真的會懷念它們」，紛紛表達不捨之情，相較南投草屯中正店的熄燈，地方鄉親反而老神在在，因為從去年起，地方臉書社團即盛傳市區外環中興路一家停業多時的餐廳就是麥當勞新址，隨著老店熄燈在即，民眾更期待新店可以儘早接軌。

民眾表示，麥當勞中正店位處市區最精華、熱鬧的地段，因此店面不大，也沒有得來速車道及停車場，更因附近停車困難，別說汽車，連機車都不太好臨停，不少人因此吃上違停罰單，如果是要另起爐灶，應該許多人是舉雙手贊成。

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