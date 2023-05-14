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    中捷公司再道歉 擬設「月台緊急按鈕」等2設備

    中捷公司今再道歉，檢討並精化流程及研擬設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司今再道歉，檢討並精化流程及研擬設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/14 12:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對十日發生台中捷運事故，中捷公司今天再道歉，並表示，深切檢討各項處理流程，並研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。

    中捷運務處長許泰銘今天針對5月10日事故，中捷公司再次向罹難者、傷者、家屬及社會大眾致上最深的歉意，對於各界建議會虛心檢討並改進。

    許泰銘表示，中捷已檢討應變SOP，3項精進措施全面實施，包括：

    一、險阻手勢標準化及強化落實，月台人員第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），示警隨車人員緊急停車，讓隨車人員溝通更順利。

    二、列車停靠月台尚未出發，若遇緊急狀況列車須停駛，保全也可用腳擋住車門或月台門，當車門碰到障礙物時，會重新關閉三次，只要車門或月台門沒有關起，列車就無法出發。

    三、隨車人員值勤包擺放配置優化，使隨車人員翻開執行包可直接抽出鑰匙，馬上開啟蓋板，按壓緊急停車鈕，可大幅縮短操作時間。

    此外，在例行的行車作業中，中捷已導入軌道運輸指差確認，隨車人員藉由手勢動作導引視線，確認列車無異狀，以有效降低人為失誤，確保行車安全。

    中捷公司同時研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」，目前國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線在內，均未設置月台緊急按鈕，未來中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕。

    中捷公司指出，中捷綠線已建置障礙物偵測系統，與國內外捷運自動無人駕駛系統設計相同，但這樣仍不足，未來將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，例如導入雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。

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