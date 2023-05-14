台中台74線等道路抓亂丟垃圾 今年至3月已取締駕駛178件

台中市在74快速道路及主要道路引進科技執法，年初至3月已取締駕駛亂丟垃圾178件。（台中市府提供）

2023/05/14 10:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕喜歡隨手亂丟垃圾至車窗的駕駛要注意啦，台中市建設局與環保局合作「科技執法」，針對台74線快速公路及主要道路的重點路段裝設監視錄影設施，以遏止垃圾隨意丟棄；今年初至3月底，已成功取締178件違規案件，已開罰21萬3600元。

常常有很多汽車駕駛，沒有公德力，不願自己的車子髒，就常常往分隔島丟垃圾，以為神不知鬼不覺，但製造了市容髒亂，讓清潔人員也很難清理。

建設局與環保局合作，採科技執法，在今年初就在74快速道路及主要道路的重點路段裝設監視錄影設施，今年初至3月底，已成功取締178件違規案件，已開罰21萬3600元。

建設局長陳大田表示，建設局管理維護台74橋下分隔島景觀植栽，近年持續與民間合作推動綠美化有成，但近來分隔島植栽帶常遭隨手亂丟垃圾，儘管建設局第一線清潔維護人員前往清理，仍無法遏止隨意亂丟垃圾行為，為確保市容景觀乾淨，建設局與環保局合作，利用電眼監視器取締不法行為。

建設局表示，環保局於台74號沿線及主要道路設置17處監視錄影器，從今年初至3月底已成功取締178件違規案件，違規行為人依廢棄物清理法第27條第1款規定，將被處以1200元至6000元的罰鍰，截至目前已開罰21萬3600元。

建設局表示，台74號線橋下串聯各大生活圈及特色景觀區域，市府將持續以科技執法取締違規行為，提醒駕駛人勿隨手亂丟垃圾，共同守護台中清新好環境。

台中市部分道路安全島上駕駛亂丟的垃圾清不完，建設局與環保局合作科技執法取締。（台中市府提供）

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