為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中台74線等道路抓亂丟垃圾 今年至3月已取締駕駛178件

    台中市在74快速道路及主要道路引進科技執法，年初至3月已取締駕駛亂丟垃圾178件。（台中市府提供）

    台中市在74快速道路及主要道路引進科技執法，年初至3月已取締駕駛亂丟垃圾178件。（台中市府提供）

    2023/05/14 10:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕喜歡隨手亂丟垃圾至車窗的駕駛要注意啦，台中市建設局與環保局合作「科技執法」，針對台74線快速公路及主要道路的重點路段裝設監視錄影設施，以遏止垃圾隨意丟棄；今年初至3月底，已成功取締178件違規案件，已開罰21萬3600元。

    常常有很多汽車駕駛，沒有公德力，不願自己的車子髒，就常常往分隔島丟垃圾，以為神不知鬼不覺，但製造了市容髒亂，讓清潔人員也很難清理。

    建設局與環保局合作，採科技執法，在今年初就在74快速道路及主要道路的重點路段裝設監視錄影設施，今年初至3月底，已成功取締178件違規案件，已開罰21萬3600元。

    建設局長陳大田表示，建設局管理維護台74橋下分隔島景觀植栽，近年持續與民間合作推動綠美化有成，但近來分隔島植栽帶常遭隨手亂丟垃圾，儘管建設局第一線清潔維護人員前往清理，仍無法遏止隨意亂丟垃圾行為，為確保市容景觀乾淨，建設局與環保局合作，利用電眼監視器取締不法行為。

    建設局表示，環保局於台74號沿線及主要道路設置17處監視錄影器，從今年初至3月底已成功取締178件違規案件，違規行為人依廢棄物清理法第27條第1款規定，將被處以1200元至6000元的罰鍰，截至目前已開罰21萬3600元。

    建設局表示，台74號線橋下串聯各大生活圈及特色景觀區域，市府將持續以科技執法取締違規行為，提醒駕駛人勿隨手亂丟垃圾，共同守護台中清新好環境。

    台中市部分道路安全島上駕駛亂丟的垃圾清不完，建設局與環保局合作科技執法取締。（台中市府提供）

    台中市部分道路安全島上駕駛亂丟的垃圾清不完，建設局與環保局合作科技執法取締。（台中市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆市提高亂丟垃圾檢舉獎金 30％改為50％
    2023/05/03 13:22

    基隆市提高亂丟垃圾檢舉獎金 30％改為50％
    副駕乘客丟垃圾不罰挨批 高市府改以車追人開罰
    2023/04/11 20:31

    副駕乘客丟垃圾不罰挨批 高市府改以車追人開罰
    民眾水溝、路邊「亂丟包」 彰市清潔隊「全都錄」
    2023/03/13 20:07

    民眾水溝、路邊「亂丟包」 彰市清潔隊「全都錄」
    機捷A7站附近工地旁遭亂丟垃圾 桃市府架攝影機要逮人
    2023/03/11 12:18

    機捷A7站附近工地旁遭亂丟垃圾 桃市府架攝影機要逮人
    「你在丟神明在看」！水尾村淨堤出神招 有請鍾馗捉「垃圾鬼」
    2023/01/14 16:40

    「你在丟神明在看」！水尾村淨堤出神招 有請鍾馗捉「垃圾鬼」
    丟臉！眼前騎士突丟包... 旅台日人下秒驚見台中「垃圾瀑布」
    2023/01/12 16:52

    丟臉！眼前騎士突丟包... 旅台日人下秒驚見台中「垃圾瀑布」
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播