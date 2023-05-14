劉燈鐘趁蔡其昌辦活動發名片稱不是踢館 蔡︰建設不分藍綠

爭取國民黨提名參選立委的劉燈鐘發名片向鄉親拜票。（記者歐素美攝）

2023/05/14 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取營建署補助拓寬及興建台中市清水區橋江北街人行道完工，今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘也到場散發名片向鄉親拜票，被視為前來「踢館」，劉燈鐘連忙否認指出，在地方拜會經常會與蔡其昌碰到，並非踢館；蔡其昌也說，地方喜事，樂見共襄盛舉，並大方祝福劉燈鐘能獲得國民黨提名。

57歲的劉燈鐘是政大國發所法學博士，專長是公共政策、中國大陸研究、兩岸關係等，他表示，自己是清水區菁埔人，因台中海線發展不如市區，決定挺身而出爭取國民黨提名參選下屆立委，為故鄉爭取更多建設。

由於今天是蔡其昌爭取橋江北街人行道興建完成，利用母親節舉辦健行活動，劉燈鐘到場散發名片，向鄉親拜票，被視為前來踢館；劉燈鐘接受記者採訪時連忙否認指出，因爭取國民黨提名，最近勤走基層，在很多場合都會遇到蔡其昌副院長，沒有踢館這回事，並指出，蔡其昌選區被國民黨列為艱困選區，預計3梯次、約6月才會登記提名。

蔡其昌則表示，今天是地方的喜事，劉燈鐘來表達對這件事情的認同，這都是好事，我們爭取了這麼多海線及清水的地方建設，希望讓地方更好，「建設沒有分藍綠」，改善人民生活的品質，讓地方進步繁榮，這個都是要做的事情，不論什麼政黨都好，共襄盛舉，大家來支持；並大方祝福劉燈鐘，表示「能不能得到國民黨的提名，我們也幫他加加油」。

民進黨立法院副院長蔡其昌舉辦健行活動致詞。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法