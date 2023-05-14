全台搶觀光客 中市議員︰3條觀光巴士如一般公車應更優化

市議員李中批中市3條觀光公車如一般公車，觀旅局表示，有4條並串連山海屯市。（觀旅局提供）

2023/05/14 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情解封，各國都搶觀光財，台中市議員李中認為，觀旅局目前推出的3條觀光巴士路線，給人感覺只是一般的公車，要求觀旅局比照國外模式，打造真正的觀光巴士，將來可採用巡迴式或者導覽式，直接把遊客帶到各個景點，才會吸引遊客。

觀旅局表示，為建構友善觀光旅遊交通服務，「台中觀光公車」透過統一識別設計、專屬網站建置、文宣編製、e化導覽、套票包裝等服務品質提升措施，滿足旅客行旅所需，建構台中市觀光旅遊的便利性；目前已開通路線，包含153谷關線（山）、309高美線（海）、151阿罩霧線（屯）、11路「台灣好行-台中時尚城中城線」（都）等４條觀光路線，串連山、海、屯、都各區重要景點。

疫情解封，不止是台灣、世界各國都瘋旅遊，市議員李中指出，過去在台灣外地城市或出國旅遊時，都曾遇到旅宿房價暴漲或不合理高額用餐價格的狀況，這對於旅客是十分不友善的；一座城市的旅遊各種費用合理且配套措施周到，就能吸引旅客。

李中表示，觀旅局雖然與航空公司合作，但無法掌握有多少旅客，他建議觀旅局和各局處合作， 思考如何把好客且名符其實的品質等元素做出來，再結合原先的旅遊景點資源，才會有加成效果。

他並強調，觀旅局目前推出的3條觀光觀光巴士路線，在李中看來就只是一般的公車，不僅班次少、發車間隔時距長，也無法帶遊客直接到景點。

李中建議觀旅局參考維也納、布達佩斯、仙台等城市的經驗，打造真正的觀光巴士，將來可採用巡迴式或者導覽式，直接把遊客帶到各個景點，遊客覺得交通方便才會更想來台中。

觀旅局表示，對於維也納、布達佩斯、仙台等城市或其他成功觀光巴士推動案例，會持續針對各案例進行研究，參考分析其優點及適合台中市應用的措施，精進台中觀光公車，持續提升觀光交通的服務品質。

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