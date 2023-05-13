母親節前夕中榮送康乃馨 台中郵局捐乾扮麵再愛心勸募
2023/05/13 20:44
〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天母親節，台中榮總院長陳適安與志工在門診送病人與陪病者康乃馨花束，祝福病患也能開心過母親節，中榮幼兒園小朋友也到醫院送花為醫護媽媽打氣；台中郵局與興霖食品，則捐贈梨山偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者兩千包乾拌麵，並發起「郵愛出發」愛心麵募集活動，找來霹靂布袋戲「素還真」與「談無慾」勸募，希望募到2萬包送愛。
中榮安排中榮幼兒園小朋友到醫院，為在醫院工作的醫護媽媽們送康乃馨祝福，在大廳奮力唱跳舞蹈，用響亮的歌聲為辛勞的媽媽加油打氣，除送上康乃馨，也擁抱媽媽說「媽咪我愛您！」吸引不少就醫民眾及家屬看得感動鼓掌。
台中郵局也在母親節前夕，與興霖食品捐贈梨山地區偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者，400盒共2000包、價值10萬元的乾拌麵，由梨山國民中小學洪永明校長代表受贈，並發起「郵愛出發」愛心麵募集活動，希望募集目標為1000箱共20000包，並找來霹靂布袋戲「素還真」與「談無慾」開場勸募，透過i郵購平台將愛傳出去，贈送給和平區梨山國中小等10所部落學校及獨居長者。
台中郵局局長陳湘慈表示，近10年來透由過i郵購等平台賣梨捐10元、賣蘋果零錢捐及捐年菜、食物等活動，約捐出超過800萬的食物或捐款，這次台中郵局與拌麵廠商、霹靂布袋戲合作，為拌麵設計霹靂布袋戲名片型個人化郵票，有素還真、談無慾、一頁書、葉小釵、月無缺等12款，不同霹靂布袋戲角色組合的文創個人化郵票，限量隨每盒拌麵贈送，可選擇送愛款或自用款捐贈。