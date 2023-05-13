母親節前夕中榮送康乃馨 台中郵局捐乾扮麵再愛心勸募

中榮的中榮幼兒園小朋友到醫院，為在醫院工作的醫護媽媽們送上康乃馨。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/13 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天母親節，台中榮總院長陳適安與志工在門診送病人與陪病者康乃馨花束，祝福病患也能開心過母親節，中榮幼兒園小朋友也到醫院送花為醫護媽媽打氣；台中郵局與興霖食品，則捐贈梨山偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者兩千包乾拌麵，並發起「郵愛出發」愛心麵募集活動，找來霹靂布袋戲「素還真」與「談無慾」勸募，希望募到2萬包送愛。

中榮安排中榮幼兒園小朋友到醫院，為在醫院工作的醫護媽媽們送康乃馨祝福，在大廳奮力唱跳舞蹈，用響亮的歌聲為辛勞的媽媽加油打氣，除送上康乃馨，也擁抱媽媽說「媽咪我愛您！」吸引不少就醫民眾及家屬看得感動鼓掌。

台中郵局也在母親節前夕，與興霖食品捐贈梨山地區偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者，400盒共2000包、價值10萬元的乾拌麵，由梨山國民中小學洪永明校長代表受贈，並發起「郵愛出發」愛心麵募集活動，希望募集目標為1000箱共20000包，並找來霹靂布袋戲「素還真」與「談無慾」開場勸募，透過i郵購平台將愛傳出去，贈送給和平區梨山國中小等10所部落學校及獨居長者。

台中郵局局長陳湘慈表示，近10年來透由過i郵購等平台賣梨捐10元、賣蘋果零錢捐及捐年菜、食物等活動，約捐出超過800萬的食物或捐款，這次台中郵局與拌麵廠商、霹靂布袋戲合作，為拌麵設計霹靂布袋戲名片型個人化郵票，有素還真、談無慾、一頁書、葉小釵、月無缺等12款，不同霹靂布袋戲角色組合的文創個人化郵票，限量隨每盒拌麵贈送，可選擇送愛款或自用款捐贈。

中榮院長陳適安（右後）及副院李政鴻與幼兒園小朋友到醫院，為在醫院工作的醫護媽媽送上康乃馨。（中榮提供）

台中郵局捐贈梨山地區偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者四百盒共兩千包、價值十萬元的乾拌麵，由梨山國民中小學洪永明校長代表受贈。（記者蔡淑媛攝）

台中郵局捐贈梨山地區偏鄉弱勢家庭學童及獨居長者兩千包乾拌麵，並號召民眾募集兩萬包送愛。（記者蔡淑媛攝）

台中郵局設計霹靂布袋戲名片型個人化郵票，有素還真、談無慾、一頁書、葉小釵、月無缺等12款。（記者蔡淑媛攝）

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