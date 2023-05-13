安檢中捷沿線塔吊4工地 興富發事故建案再被罰30萬

台中市勞檢處稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/13 18:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道，導致列車煞不住撞上釀1死10傷，台中市政府今天稽查4處捷運沿線塔吊工程工地，已停工的事故建案「文心愛悅」在在11日經勞動部職安署安檢發現開口未設護欄，開罰30萬；登陽建設在烏日的建案昨天也因開口未設護欄裁罰10萬，要求局部停工，今天2處建案施工架插銷遺漏、外圍防護不足、動線上雜物未清除等，已要求業者限期改善。

台中市勞工局勞動檢查處指出，台中捷運沿線塔吊工程工地共有5處，其中1處還未開工，勞檢處長邱怡川今天帶隊，與都發局及土木技師稽查4處工地，首站是文心路三段捷運旁的興富發建案「潤隆VVS1」，事故發生後，全市興富發建案勒令停工，「潤隆VVS1」之前卻被稽查到仍在施工挨罰，今天工地大門深鎖無人。

勞檢處再到麗明營造的中華郵局新建工程稽查，前一天與職安署會同檢查發現有地下施工架插銷脫落、地下層水箱未做侷限空間的標示、物料零亂依靠臨時結構物施工架，以及護欄高度不足90公分等4個缺失，限期7天內改善，勞檢處副處長許瀚丞今天再次稽查安檢，工地均已初步改善，若業者未於期限改善完畢，將依職業安全衛生法處6萬到30萬元罰鍰。

熏漢營造在文心路的惠宇大其心是26樓建物，邱怡川與土木技師上樓頂稽查塔式吊車，確施塔吊完整，規格符合職安規定，不過施工動線不佳，建議清理以免影響作業人員。

邱怡川指出，稽查重點在施工架、塔吊作業、臨時用電設備，以及工人的安全裝置如安全帶、安全帽等，今天稽查4處工地塔吊均符合相關規定，未涉及停工與相關處分，也提醒工地人員操作不安全比例占80%，高於20%的設備不安全比例，因此除設備強化，應加強教育訓練及標準作業流盡量夥同作業，及減少操作錯誤。

勞檢處長邱怡川帶隊稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處隊稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處長邱怡川帶隊稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處稽查工地，原本物料零亂依靠臨時結構物施工架，放三角椎標示改善。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

勞檢處長邱怡川與土木技師稽查捷運沿線進行塔吊工程的工地。（記者蔡淑媛攝）

「潤隆VVS1」，今天稽查時工地大門深鎖無人。（記者蔡淑媛攝）

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