母親節愛大地之母！親子大肚山植樹復育

親子在大肚山都會公園植樹。（記者張軒哲攝）

2023/05/13 19:44

〔記者張軒哲／台中報導〕台中都會公園與台灣山林復育協會2018年起推動大肚山天然林復育，每年在母親節舉辦親子植樹活動，今年的活動分成28個梯次，超過2000人次參與，共種植了1500株樹苗，母親節前夕，國家自然公園管理處處長陳貞蓉與立委張廖萬堅到場與民眾一起植樹。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，大肚山天然林復育著重森林生態教育，目的是希望讓參加民眾瞭解森林演替、生態復育、生物多樣性等概念，迄今成果已成功復育85種3742株的在地樹種，如狗花椒、降真香、香楠、小梗木薑子、幹花榕、澀葉榕、九丁榕、山黃皮、山漆、大頭茶等。

著重森林生態教育，希望讓參加民眾瞭解森林演替、生態復育、生物多樣性等概念，迄今成果已成功復育85種3742株的在地樹種，如狗花椒、降真香、香楠、小梗木薑子、幹花榕、澀葉榕、九丁榕、山黃皮、山漆、大頭茶等。

張廖萬堅說，2020年發起大肚山復育元年，近年在國會積極推動林務局制定生態造林作業準則，也推動高公局進行國道生態綠化。陳貞蓉說，希望台中都會公園能延續這些成果發揮更好的森林休憩與生態教育的功能。

許多父母親帶著孩子來參加，獲得不少心得。森林的復育需要3個世代60年才能有成果，母親節親子植樹，期待孩子透過行動的參與，在成長的歷程中，一起見證森林回復的過程，山林能愈來愈美麗。

台灣山林復育協會邀親子植樹。（記者張軒哲攝）

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