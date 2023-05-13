東豐綠廊自行車道「石岡旅客中心」 預計六月重新開放

石岡旅客中心預計六月開放。（記者張軒哲攝）

2023/05/13 16:47

〔記者張軒哲／台中報導〕東豐綠廊自行車道是台中市最受歡迎的自行車道，每逢假日吸引遊客騎自行車踏青，但中繼站石岡旅客服務中心全棟封閉整修一年多，旅服中心預計在6月開放。觀旅局指出，石岡旅客服務中心1樓將辦理招商作業，未來將視招商情形及進駐廠商提送投資及營運相關計畫期程，預計設置販售農產品與餐飲等。

東豐綠廊是台中市山線知名景點，串聯后豐鐵馬道，讓遊客可以從后里一路騎乘自行車途經豐原、石岡至東勢，原為東豐鐵路重要停靠站的石岡火車站「零蛋月台」因緊鄰石岡旅客中心，是遊客必拍的景點之一，不少騎車的遊客會以位在自行車道中段的石岡旅客中心為中途休息站，在此如廁或喝飲料歇息。

去年4月間，石岡旅客中心封閉整修，讓許多騎自行車遊客大嘆不便。歷經一年整修，台中市府觀旅局今日指出，目前石岡旅客中心一期工程已完工，預計6月開放。後續還有二期工程，主要是周邊增加無障礙斜坡、樓梯銜接到豐勢路以及停車場整理。

另外，石岡旅客中心招商10日舉辦委外經營招商說明會，多名業者展現高度投資興趣，觀旅局指出，盼引進民間企業專業能力，設置旅遊諮詢服務、自行車驛站，文創商品與農特產品銷售、餐飲服務，帶動山城地區觀光發展。

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