阿嬤抱一箱泡麵等公車 原來要送中市暖心司機

羅兆彬自豪服務乘客是我的強項，有乘客把熊玩偶當行李搬上車，他樂於將乘客當家人歡喜服務。（市府提供）

2023/05/13 17:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公車一天發車8000多班，有1400多名駕駛，其中統聯客運司機羅兆彬被身障者視為「指定駕駛」，輪椅族搭車前兩天會特別通訊告知在那個站牌候車，由於協助上車須花3到5分鐘，羅兆彬把乘客當家人歡喜服務，不擔心延遲時間，讓身障者感到特別暖心，甚至有位阿嬤抱著一箱泡麵到公車站，車到了卻不搭，原來是怕羅兆彬中午誤餐，特地來送泡麵，讓羅兆彬感動的說，這是最美味的阿嬤牌愛心泡麵。

「當你握方向盤的時候，就是在修行，在做功德」擔任公車駕駛16年的羅兆彬，行駛3路公車熱心又專業，協助身障者方便搭公車，一名以輪椅代步的乘客，3年前開始搭他開的公車，快速熟練放下斜坡板到綁安全帶、扣住作業，讓身障乘客很有安全感，他也鼓勵身障者勇敢出門搭公車，不要急，不要趕，以安全為主，友善交通獲乘客體諒，他自豪說「服務乘客是我的強項！」

羅兆彬也說，「不要怕身障乘客上下車花時間」，曾有視障者在公車站高舉紙板註明要搭那一路公車，交通局優化候車亭設置無障礙服務燈系統，提供按鈕或鍵盤選擇公車路線，讓司機看到燈號，他會詢問視障乘客要坐到哪裡，快到站時預先提醒，聽到身障者對他說，「搭你的車，我就放心了」，乘客信任他就是最大的肯定。

公車班次從早到晚不間斷，一位阿嬤中午時間搭車，問他呷飽未，他順口回有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時看到阿嬤又在站牌旁，竟是抱著一箱碗裝泡麵要給他，讓他感動不已，「這碗泡麵比山珍海味還美味！」也有學生看他等紅綠燈時頻抓手背，下車前遞送護手霜。

羅兆彬說，開公車看到很多人生百態，有長者上車拿健保卡、金融卡猛刷，也有乘客公車卡與錢包都忘記帶，好心乘客幫忙代墊車資，展現台灣人情味，他也貼心準備200元零錢，提供沒零錢的乘客換零錢，笑說「車上找零是我個人的另外一種服務」。

面對交通路況變化日益頻繁，羅兆彬說，公車司機提供平穩，舒適、安全的搭車環境，尊重工作的態度善循環感染乘客，常搭車的外國朋友特別畫了兔子簽名送他，不相識的乘客寫著「辛苦了，盡責的司機伯伯」小卡片表達感謝，他用護貝保存這些愛的禮物，開心滿足「這像乘客頒給我的獎狀，無比榮耀！」

暖心公車司機羅兆彬收到很多乘客送的謝卡，他用護貝保存這些愛的禮物，形容這是乘客頒的獎狀，無比榮耀。（市府提供）

羅兆彬行車平穩，提供舒適、安全的搭車環境。（市府提供）

羅兆彬擔任公車駕駛16年，熱心專業，協助身障者方便搭公車。（市府提供）

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