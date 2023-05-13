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    中捷稱指控內容是假訊息 陳柏惟：連夜趕工的應付報告才是假訊息

    陳柏惟痛批中捷公司，「報告隱瞞你拍拍手，別人質疑你大動作」，就有空週六加班作圖沒空檢視報告。（圖取自陳柏惟臉書）

    陳柏惟痛批中捷公司，「報告隱瞞你拍拍手，別人質疑你大動作」，就有空週六加班作圖沒空檢視報告。（圖取自陳柏惟臉書）

    2023/05/13 14:49

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中捷運釀1死10傷重大事故，前立委陳柏惟揭露「我們都被中捷騙了」，月台端牆門以外的管制區就有緊急斷電箱，即時斷電列車就會無法發車，中捷卻說這是假訊息，斷電按鈕並非緊急煞車裝置；對此，陳柏惟火速回應「連夜趕工的應付報告才是假訊息」。

    陳柏惟說，基層沒有緊急停車可用，中捷訓練本來就應該要涵蓋最危急時的最後手段。如果他是中捷，現在就是重新檢討那份已卸任董事長林良泰連夜趕出來的匆促報告，盤點從教育訓練到人員調度以及機電設備可改善的機制。

    陳柏惟說，系統安全性不足，SOP想定也不足，讓基層難以做事，現在被指出問題還要惱羞成怒，趕快來說別人假訊息，中捷是不是沒想要趕快精進營運安全，只想公關技能點滿？ 跟媒體出身的某些首長一樣？

    陳柏惟質疑，報告有沒有提到軌道異常示警16次？有沒有提到有按鈕沒授權與流程？有沒有提到保全站務人員員額薪資不足，都在服務旅客需加強安全管理？這些對應解決方案為何？他嚴重懷疑今天之前總經理、董事長都不知道這個按鈕可以停車，改善方案就是跑到鏡頭揮揮手。

    陳柏惟說，為什麼不能給鎖匙授權緊急斷電，是不是不知道這顆按鈕可以停車？週一交通委員會考察，要不要按按看車子會不會動，都幫你們想解決方案參考改善，講一句粗魯的，「如果不是貴單位基層第一線建議無法上達天聽，會輪得到找我們幫忙？」

    陳柏惟痛批，「報告隱瞞你拍拍手，別人質疑你大動作」，就有空週六加班作圖沒空檢視報告，這種心態他不懂，希望中捷正視問題，到時也不要推給基層和保全。也請各位有智慧的讀者了解，他重視的是檢討誠實、改善確實，未來怎麼克服，「應付我不是中捷的本業工作」。

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