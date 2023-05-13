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    想吃西瓜趁現在！大肚區農會：今年產量少、甜度佳

    大肚西瓜今年產量少，在地農民自產自銷的價格一台斤約15、16元。（記者林旻臻攝）

    大肚西瓜今年產量少，在地農民自產自銷的價格一台斤約15、16元。（記者林旻臻攝）

    2023/05/13 13:32

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大肚區農會今日舉辦西瓜節，現場包括西瓜評鑑、闖關遊戲、西瓜品嚐及促銷等活動，吸引民眾大排長龍購買。農會總幹事趙信賓說，種植在大肚溪畔砂質土壤的西瓜，加上日夜溫差大，不只香甜多汁，還會有沙沙的口感，受極端氣候影響，西瓜產量雖然少，但甜度品質依然好。

    趙信賓說明，去年大肚西瓜過甜，甜度約13、14，民眾都邊吃西瓜邊喝水，今年甜度調整約12.5，較符合市場需求。今年大肚地區的種植面積約25至30公頃，近年來因極端氣候，產量偏少，但價格很好，運銷至台北的價格一公斤約30元，在地農民自產自銷的價格一台斤約15、16元。

    趙信賓說，若西瓜進入成熟期，農民通常會在大雨前提早採收，或是在大雨過後三天內再收成，等待水分蒸散，不過西瓜本就不易儲存、雨水也可能會影響甜度。前陣子有發生豪大雨，所幸與大肚瓜農採收期錯開，未受太大影響。

    農業局表示，台中市西瓜以大肚、龍井、清水、東勢、大甲及大安為主要產區，主要品種為新蘭西瓜，1年2收，盛產期為5、6月及8、9月，全市栽培面積302公頃、年產量6504公噸，大安溪、大甲溪及大肚溪的水質優良、砂質土壤富含有機質，加上氣候環境適宜，日夜溫差大，使台中孕育出口感絕佳、香甜多汁的西瓜。

    種植在大肚溪畔砂質土壤的西瓜，加上日夜溫差大，不只香甜多汁，還會有沙沙的口感。（記者林旻臻攝）

    種植在大肚溪畔砂質土壤的西瓜，加上日夜溫差大，不只香甜多汁，還會有沙沙的口感。（記者林旻臻攝）

    民眾排隊購買西瓜。（記者林旻臻攝）

    民眾排隊購買西瓜。（記者林旻臻攝）

    大肚區農會舉辦西瓜節。（記者林旻臻攝）

    大肚區農會舉辦西瓜節。（記者林旻臻攝）

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