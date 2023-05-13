中捷事故行控中心人員發現告警卻搞錯方向 報案救護還報錯站

中捷行控中心在吊臂掉落軌道時發出豐樂公園至大慶站跳電告警，第一時間行控人員接獲發現，確認及聯絡。（陳淑華提供）

2023/05/13 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道致列車煞不住撞上釀1死10傷，議會強烈要求中捷提供當天行控中心影像及通聯譯文，從譯文及影像比對發現，行控中心在吊臂掉落軌道時發出豐樂公園至大慶站跳電示警，11秒內出現16次，行控人員當下立即發現，不斷查看營幕確認，接著致電通知電機廠及台電，卻未與豐樂公園站確認，等到列車撞上吊臂有傷者，通報119還說錯救護地點，把豐樂公園站說成大慶站，行控中心危機處理荒腔走板，一再錯失救援時機。

台中市議會交通地政委員會召集人陳淑華表示，從事故當天行控中心影像及通聯譯文發現，行控人員當天收到告警通報，雖然動作應變，卻完全搞錯方向，系統已通報是豐樂公園站到大慶站的第3軌電力跳脫，知道是車站電力異常，向電機廠及台電通報查詢，卻無人向出事的豐樂公園站查詢，期間也僅有人員以無線電通告全線電扶梯是否有人受傷，完全搞錯方向。

陳淑華說，等到列車撞上軌道上的吊臂後有人受傷、頭破血流，行控中心獲報後通知消防局，未第一時間說明救護地點，讓消防局誤以為是行控中心的發話地點松竹路做確認，行控中心一開始還搞不清楚，回覆「對對對」，後來改口是大慶站，消防局多次確認位置，中心又稱是文心豐樂公園、文心森林公園站，最後才正確說明是豐樂公園站。

陳淑華痛批，中捷行控中心人員警覺、訓練嚴重不足，連捷運的場站名及事故地點都搞不清楚，遇到救護人命關天，在通報消防局過程確認場站及位置，一來一回就耗費近1分鐘，直呼太離誤、誇張。

陳淑華說，從行控中心影像畫面可發現，事故時間在中午12點27分04秒吊臂掉落中捷軌道，至列車撞上12點27分45秒，行控中心原來只有3人，後來系統告警後，另2名用餐人員陸續回來，卻是瞎忙一通，有人不斷查看螢幕、打電話，卻搞錯方向，未能阻止悲劇發生，列車撞上吊臂後更多人員湧進中心，結果卻是連通報消防局救護也一度亂報，一再延誤救援時間。

台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。（市府提供）

中捷行控中心在通報消防局救護時，還一度說錯場站及救護位置。（陳淑華提供）

台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。（市府提供）

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