迎接疫情解封後第一個母親節 台中社福團體辦園遊市集

永信松柏園老人養護中心辦理胖卡車園遊市集慶祝母親節。（記者張軒哲攝）

2023/05/13 12:35

〔記者張軒哲／台中報導〕溫馨感恩的五月天，迎接疫情解封後第一個母親節，永信社會福利基金會在連續兩天，分別在清水心佳長照機構內辦理母親節沐足活動、大甲松柏園老人養護中心辦理胖卡車園遊市集，今日許多家屬陪伴長者開心過節，場面溫馨。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，母愛是世間最偉大的力量，疫情解封後，家人把握母親節團聚機會，透過照服員幫長者洗腳，衷心感謝擔任母親角色的奶奶們，也有長者手作編織小物在市集販售，讓活動現場顯得格外溫馨。

永信基金會主任葉建鑫說，一年來，在永信心佳長照機構的夥伴跟著香草達人胡佳韻一起學習香草系列課程，透過香草種植，來觀察植物的一生，發現香草的氣味會隨著季節、氣候而不同，對工作人員來說，這才是真正參與了植物的生命。導入香草生活應用，泡香草茶、香草醋製作、香草料理烹調及香草浴鹽製作。

在母親節前夕，永信心佳的員工帶著48位認知障礙長者們，一起製作香草沐浴鹽，從香草選擇、採摘、搓揉葉子破壞油囊，再捧手湊近嗅聞，除了透過香草沐浴鹽的製作，讓長者找到屬於自己人生的味道外，後續也讓照服員進行沐足孝親活動，運用自製香草沐浴鹽倒入溫水，端著臉盆到長者膝前，屈身蹲下細心為長者洗腳。

松柏園阿足阿嬤於活動的半個月前，便主動加入擺攤行列，今日販售手工編織品，以及平日長者平常栽種的魚菜共生蔬果，工作人員一早就為長輩們打扮，迎接家人到來。母親節活動藉由為長者足浴、園遊會規劃等活動表達感恩、推廣孝道之外，同時也引導長者重新學習，場面溫馨。

永信松柏園老人養護中心辦理園遊市集慶祝母親節。（記者張軒哲攝）

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