獨家》中捷事故行控中心影像曝 議員質疑值班人員少一半

中捷事故發生當時行控中心影片曝光，斷臂砸下時行控中心內理應6人值班，但現場當時只有3人。（記者唐在馨翻攝）

2023/05/13 11:45

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，導致捷運列車撞上，釀成1死10傷重大事故，而行控中心的應變措施也引起討論，依據行控中心提供議員行控中心影像，應有6人值班的行控中心當天只有3人在場，發生狀況後到撞車也只有2人回防，共5人在場，引發外界質疑。

民進黨議會黨團總召何文海表示，中捷公司一直強調有很好的SOP，意圖把整個事件推給第一線的現場人員，認為是保全以及隨車員發現的時間已經反應不及，但事實上現場從吊臂掉落到列車撞上共約41秒，根據曝光譯文顯示，中控中心有接到連續16次的電力示警，隨車員到撞車的最後一刻都守在岡位上，那行控中心的人員以及中捷高官有無堅守岡位?

議員陳淑華也說，她有到行控中心了解過，行控中心正常值班應有6人，結果中捷說當天有3人外出吃飯，發生事情就馬上回來，但最後行控中心現場仍只有5人，這符合流程嗎？隨車人員守到最後一刻，行控中心卻沒有全員到齊，這合理嗎?

國民黨議員李中昨天也有質詢行控中心人員情況，李中表示，用餐時間輪流用餐可以理解，但留在現場的人員，有無全程緊盯螢幕監控?又或是有無做好正確因應，必須好好檢視，中市府也應立即要求捷運公司說明。

民進黨議員何文海（左）以及陳淑華今天公佈中捷行控中心影片，控斷臂砸下時行控中心只有3人，而到撞車時也只有5人在場，並非應有的6人在場。（記者唐在馨攝）

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