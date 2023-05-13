大台中環保市場大火黑煙竄天畫面曝光 疑神壇旁「電桶爆了」

大台中環保市場西側店鋪與鐵皮屋陷入火海，滾滾濃煙很驚人。（記者張瑞楨攝）

2023/05/13 10:10

首次上稿：10:10

更新時間：10:41（新增火勢控制時間）

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市太原路、東光路的大台中環保市場（又稱東光跳蚤市場），今天上午8時許突然起火，起火點位置疑似是在位於西側鐵皮屋的神壇（嚴華院）周圍，目擊民眾指稱是「電桶爆了」，火勢順著周圍店鋪商家與雜物蔓延開來，一發不可收拾，整個市場西側陷入火海，濃煙竄升的畫面相當驚人，台中市消防局北屯等分隊派員前往灌救，火勢於10時27分獲得控制，所幸無人受困、受傷，目前撲滅殘火中。

目擊者對起火過程說法不一，一位民眾說，起火點位於神壇，好像是電線走火，另一民眾說，見到起火點是在鐵皮屋中間位置，亦有民眾說，是神壇旁的「電桶（變電箱）爆了」，中市議員曾朝榮等人也趕赴現場關心攤商狀況，另因市場內都是二手商品，包括大批的衣服，火勢蔓延甚快，消防局從起火位置的東西南北四方都部署水線灌救，防止火勢持續蔓延。

曾朝榮說，該市場屬於自辦第十三單元重劃區，預計這1、2年內會拆除，火勢竄燒時，他見周圍道路堵塞，影響消防車進入滅火，趕緊打電話給警察，商請封閉道路，以利消防車進入，至於起火原因，目擊民眾眾說紛紜，但多數民眾都說起火點是神壇；副市長黃國榮、立委莊競程也趕赴現場關心。

消防局目前初步研判，無人受困與無人受傷，一位民眾說，火燒得很快，從鐵皮屋位置（神壇），很快燒到鐵皮屋前方的汽機車，多輛機車與一輛汽車焚燬，在市場內的攤商與消費民眾，先是聞到濃濃的燒焦臭味，很快見到煙火竄升，嚇得趕緊疏散到周圍道路，他們七嘴八舌說，「燒很快，一下子就整個燒起來，我們趕緊跑出來，真是恐怖」，一位來採購的民眾告訴記者，燃燒速度很快，他們聞到燒焦味道，不到2分鐘，就見火勢竄燒、濃煙密佈。

中市警局五分局也趕緊封閉東光路、太原路，也造成台鐵太原車站附近交通堵塞，警方呼籲行經的用路人注意道路狀況。

位於西側的神壇陷入火海。（記者張瑞楨攝）

民眾指稱起火點，位於圖右方神壇旁。（記者張瑞楨攝）

濃煙竄升的畫面很嚇人。（記者張瑞楨攝）

火勢從市場西側鐵皮屋竄燒，波及數輛汽機車。（記者張瑞楨攝）

數輛機車與一輛汽車被火勢波及。（記者張瑞楨攝）

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